Estiman restablecer este miércoles la red de agua en más de 25 colonias de Torreón

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Torreón
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    Estiman restablecer este miércoles la red de agua en más de 25 colonias de Torreón
    Xavier Alain Herrera Arroyo, titular del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón. CORTESÍA

Los trabajos de mantenimiento en los pozos Fidel Velázquez y Las Flores avanzan con la expectativa de normalizar el suministro tras varios días de afectaciones

TORREÓN, COAH.- Xavier Alain Herrera Arroyo, titular del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, señaló que se proyecta la regularización del flujo de agua potable en más de 25 sectores para este miércoles, en cuanto finalicen las maniobras de mantenimiento que mantienen fuera de servicio a las fuentes Fidel Velázquez y Las Flores.

Herrera Arroyo, afirmó que desde el inicio de su gestión las cuadrillas han mantenido despliegues continuos en campo con la consigna de solucionar los fallos del servicio, enfocando las labores en intervenciones integrales que extiendan la durabilidad de los equipos y mitiguen fallas repetitivas.

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Sobre las maniobras en el pozo Fidel Velázquez, detalló que a lo largo de este martes se realiza el montaje del equipo de bombeo, procedimiento que requiere la colocación de cerca de 82 tramos tubulares a una profundidad próxima a los 300 metros, por lo que las tareas operativas podrían extenderse hasta la noche.

En lo referente a la fuente Las Flores, precisó que la infraestructura continúa bajo mantenimiento correctivo como parte de los esfuerzos inmediatos para restituir el volumen hídrico en las zonas afectadas.

También refirió que la intervención previa en el pozo 27R logró reparar cinco desperfectos estructurales que ocasionaban suspensiones constantes, medida encaminada a brindar mayor estabilidad operativa y aminorar el riesgo de nuevas averías a corto plazo.

De igual manera, confirmó el avance en la aplicación del programa de inversión de 100 millones de pesos anunciado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, fondo que se encauzará a la atención preventiva y correctiva de las norias, además de la adquisición de flota vehicular, herramientas, equipo de protección para el personal y maquinaria especializada.

Dentro del plan para consolidar la red hidráulica municipal, anticipó que en un lapso aproximado de mes y medio entrarán en funcionamiento dos nuevas perforaciones en el sector oriente, lo que favorecerá el abastecimiento de agua potable en la zona.

El titular del organismo argumentó que la problemática en la distribución deriva de diversos factores, entre ellos el deterioro natural de la red, el rezago acumulado en mantenimientos y la disminución progresiva de los niveles de los mantos acuíferos, condición que exige perforaciones a mayor profundidad.

A la par, mencionó que el esquema Agua Saludable para La Laguna aporta actualmente entre un 20 y un 25 por ciento del recurso consumido en el municipio, proporción que resulta aún insuficiente en tanto no se completen las interconexiones pendientes para una repartición más eficiente.

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Respecto al estado financiero de la paramunicipal, indicó que durante el transcurso del mes se buscará avanzar en el ordenamiento administrativo y contable, además de entablar mesas de diálogo con la Comisión Federal de Electricidad para atender los pasivos pendientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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