Estiman restablecer este miércoles la red de agua en más de 25 colonias de Torreón

Herrera Arroyo, afirmó que desde el inicio de su gestión las cuadrillas han mantenido despliegues continuos en campo con la consigna de solucionar los fallos del servicio, enfocando las labores en intervenciones integrales que extiendan la durabilidad de los equipos y mitiguen fallas repetitivas.

TORREÓN, COAH.- Xavier Alain Herrera Arroyo, titular del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón , señaló que se proyecta la regularización del flujo de agua potable en más de 25 sectores para este miércoles, en cuanto finalicen las maniobras de mantenimiento que mantienen fuera de servicio a las fuentes Fidel Velázquez y Las Flores.

Sobre las maniobras en el pozo Fidel Velázquez, detalló que a lo largo de este martes se realiza el montaje del equipo de bombeo, procedimiento que requiere la colocación de cerca de 82 tramos tubulares a una profundidad próxima a los 300 metros, por lo que las tareas operativas podrían extenderse hasta la noche.

En lo referente a la fuente Las Flores, precisó que la infraestructura continúa bajo mantenimiento correctivo como parte de los esfuerzos inmediatos para restituir el volumen hídrico en las zonas afectadas.

También refirió que la intervención previa en el pozo 27R logró reparar cinco desperfectos estructurales que ocasionaban suspensiones constantes, medida encaminada a brindar mayor estabilidad operativa y aminorar el riesgo de nuevas averías a corto plazo.

De igual manera, confirmó el avance en la aplicación del programa de inversión de 100 millones de pesos anunciado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, fondo que se encauzará a la atención preventiva y correctiva de las norias, además de la adquisición de flota vehicular, herramientas, equipo de protección para el personal y maquinaria especializada.

Dentro del plan para consolidar la red hidráulica municipal, anticipó que en un lapso aproximado de mes y medio entrarán en funcionamiento dos nuevas perforaciones en el sector oriente, lo que favorecerá el abastecimiento de agua potable en la zona.

El titular del organismo argumentó que la problemática en la distribución deriva de diversos factores, entre ellos el deterioro natural de la red, el rezago acumulado en mantenimientos y la disminución progresiva de los niveles de los mantos acuíferos, condición que exige perforaciones a mayor profundidad.

A la par, mencionó que el esquema Agua Saludable para La Laguna aporta actualmente entre un 20 y un 25 por ciento del recurso consumido en el municipio, proporción que resulta aún insuficiente en tanto no se completen las interconexiones pendientes para una repartición más eficiente.