Pronnif detecta indicios de abuso sexual en menor de preescolar en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) confirmó la detección de posibles indicios de abuso sexual en una niña de cinco años, en un caso ocurrido presuntamente en el Jardín de Niños Gabriela Mistral, en Monclova.

La subprocuradora regional, Martha Herrera, informó que la menor fue atendida conforme a los protocolos de protección y recibió intervención psicológica especializada.

Derivado de esta valoración, la psicóloga de la Pronnif emitió una opinión técnica en la que se identifican posibles signos de que la niña pudo haber sido víctima de violencia sexual.

Herrera aclaró que la Procuraduría no tiene facultades para determinar responsabilidades penales, ya que su función principal es la protección integral de niñas y niños, no la impartición de justicia.