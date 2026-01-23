Pronnif detecta indicios de abuso sexual en menor de preescolar en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 23 enero 2026
    Pronnif detecta indicios de abuso sexual en menor de preescolar en Monclova
    La subprocuradora regional, Martha Herrera, dio detalles de la investigación del presunto abuso de una menor. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La Procuraduría activó protocolos de protección y dio vista al Ministerio Público especializado tras una valoración psicológica

MONCLOVA, COAH.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) confirmó la detección de posibles indicios de abuso sexual en una niña de cinco años, en un caso ocurrido presuntamente en el Jardín de Niños Gabriela Mistral, en Monclova.

La subprocuradora regional, Martha Herrera, informó que la menor fue atendida conforme a los protocolos de protección y recibió intervención psicológica especializada.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajos de Conagua reducirán suministro de agua en Torreón, informa Simas

Derivado de esta valoración, la psicóloga de la Pronnif emitió una opinión técnica en la que se identifican posibles signos de que la niña pudo haber sido víctima de violencia sexual.

Herrera aclaró que la Procuraduría no tiene facultades para determinar responsabilidades penales, ya que su función principal es la protección integral de niñas y niños, no la impartición de justicia.

$!Será la autoridad judicial quien determine la situación jurídica del imputado.
Será la autoridad judicial quien determine la situación jurídica del imputado. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Tras la detección de estos indicios, la dependencia dio vista de manera inmediata al Ministerio Público Especializado en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, como lo establece el protocolo legal vigente.

En este contexto, un juez de control giró una orden de aprehensión contra un docente de educación física del mismo plantel, señalado como presunto responsable del abuso sexual, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina Torres.

TE PUEDE INTERESAR: Esperan más de 8 mil motociclistas en Parras; refuerzan operativo de seguridad

El funcionario explicó que la medida judicial deriva de una carpeta de investigación integrada con entrevistas, peritajes y diversos elementos probatorios, los cuales permitieron al Ministerio Público acreditar ante un juez la existencia de datos suficientes para proceder legalmente.

Finalmente, se precisó que será la autoridad judicial quien determine la situación jurídica del imputado, ya que hasta el momento no se ha informado sobre una posible vinculación a proceso.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


acoso sexual
Maestros
Menores De Edad

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva.

Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una conferencia de prensa al final de la cumbre de la UE en Bruselas.

Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
Las plumas han evolucionado durante 150 millones de años, hoy existen seis tipos distintos, todos fabricados con queratina, como el cabello humano.

Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza

El presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde anunció los contornos de un posible acuerdo sobre el Ártico.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China