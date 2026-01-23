Pronnif detecta indicios de abuso sexual en menor de preescolar en Monclova
La Procuraduría activó protocolos de protección y dio vista al Ministerio Público especializado tras una valoración psicológica
MONCLOVA, COAH.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) confirmó la detección de posibles indicios de abuso sexual en una niña de cinco años, en un caso ocurrido presuntamente en el Jardín de Niños Gabriela Mistral, en Monclova.
La subprocuradora regional, Martha Herrera, informó que la menor fue atendida conforme a los protocolos de protección y recibió intervención psicológica especializada.
Derivado de esta valoración, la psicóloga de la Pronnif emitió una opinión técnica en la que se identifican posibles signos de que la niña pudo haber sido víctima de violencia sexual.
Herrera aclaró que la Procuraduría no tiene facultades para determinar responsabilidades penales, ya que su función principal es la protección integral de niñas y niños, no la impartición de justicia.
Tras la detección de estos indicios, la dependencia dio vista de manera inmediata al Ministerio Público Especializado en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, como lo establece el protocolo legal vigente.
En este contexto, un juez de control giró una orden de aprehensión contra un docente de educación física del mismo plantel, señalado como presunto responsable del abuso sexual, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina Torres.
El funcionario explicó que la medida judicial deriva de una carpeta de investigación integrada con entrevistas, peritajes y diversos elementos probatorios, los cuales permitieron al Ministerio Público acreditar ante un juez la existencia de datos suficientes para proceder legalmente.
Finalmente, se precisó que será la autoridad judicial quien determine la situación jurídica del imputado, ya que hasta el momento no se ha informado sobre una posible vinculación a proceso.