Trabajos de Conagua reducirán suministro de agua en Torreón, informa Simas

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que a partir de las 8:00 de la mañana del domingo 25 de enero se registrarán afectaciones en el suministro de agua potable en el primer cuadro de la ciudad y en colonias del sector norte, debido a la suspensión temporal de la operación del proyecto Agua Saludable Para La Laguna por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el organismo operador, la interrupción fue notificada por CONAGUA como parte de trabajos de interconexión en las líneas de conducción del líquido, lo que ocasionará baja presión e incluso falta de agua en algunos puntos, principalmente desde la colonia Vista Hermosa hasta el fraccionamiento Residencial Santa Bárbara.

SIMAS Torreón exhortó a los habitantes de las zonas afectadas a tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua, con el objetivo de contar con el recurso para las actividades básicas durante el periodo de trabajos.