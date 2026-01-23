Trabajos de Conagua reducirán suministro de agua en Torreón, informa Simas

Torreón
/ 23 enero 2026
    Trabajos de Conagua reducirán suministro de agua en Torreón, informa Simas
    Simas Torreón recomendó a la población tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Colonias del primer cuadro y sector norte registrarán afectaciones por interconexión de líneas de Agua Saludable

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que a partir de las 8:00 de la mañana del domingo 25 de enero se registrarán afectaciones en el suministro de agua potable en el primer cuadro de la ciudad y en colonias del sector norte, debido a la suspensión temporal de la operación del proyecto Agua Saludable Para La Laguna por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el organismo operador, la interrupción fue notificada por CONAGUA como parte de trabajos de interconexión en las líneas de conducción del líquido, lo que ocasionará baja presión e incluso falta de agua en algunos puntos, principalmente desde la colonia Vista Hermosa hasta el fraccionamiento Residencial Santa Bárbara.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te animas? Jericó Abramo Masso premia la solidaridad en Coahuila con sorteo de celular de alta gama

SIMAS Torreón exhortó a los habitantes de las zonas afectadas a tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua, con el objetivo de contar con el recurso para las actividades básicas durante el periodo de trabajos.

$!El organismo operador mantendrá monitoreo y apoyo con pipas si es necesario.
El organismo operador mantendrá monitoreo y apoyo con pipas si es necesario. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Asimismo, informó que se mantendrá un monitoreo permanente en los sectores señalados y, en caso necesario, se brindará apoyo mediante el abastecimiento de agua potable a través de pipas, mientras Conagua concluye las labores correspondientes.

El organismo agradeció la comprensión de los usuarios ante esta situación ajena al Simas y puso a disposición diversos canales de atención para recibir reportes, dudas o comentarios, entre ellos la línea de WhatsApp 870 171 41 97, el Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y la página oficial de Facebook SIMAS Torreón.

Temas


Agua
Servicios Públicos

Localizaciones


Torreón

