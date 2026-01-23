Esperan más de 8 mil motociclistas en Parras; refuerzan operativo de seguridad

Coahuila
/ 23 enero 2026
    Esperan más de 8 mil motociclistas en Parras; refuerzan operativo de seguridad
    Autoridades municipales, estatales y federales encabezaron el arranque del operativo de seguridad en el acceso frente a la Glorieta de los Fundadores, en Parras, ante la llegada estimada de más de 8 mil motociclistas al evento. FOTO: PEDRO PESINA

Autoridades municipales, estatales y federales encabezaron el arranque del operativo de seguridad en el acceso frente a la Glorieta de los Fundadores, ante la llegada estimada de más de 8 mil motociclistas

PARRAS, COAH.- Autoridades municipales, federales y estatales se dieron cita en el acceso ubicado frente a la Glorieta de los Fundadores, en Parras, donde informaron que se espera la llegada de más de 8 mil motociclistas como parte del evento.

Con esta concentración se prevé una importante reactivación de la derrama económica en 2026, ya que comerciantes y prestadores de servicios locales resultan beneficiados con la afluencia de visitantes, particularmente en los sectores de hospedaje, alimentos y comercio en general.

Para la noche de este día se tiene programada una misa en memoria de los motociclistas fallecidos, así como presentaciones de danza y la realización de fogatas en la Plaza de Armas, actividades que forman parte del programa del evento.

El comandante Noé Fernández advirtió que no habrá tolerancia para quienes incurran en desmanes o consuman bebidas alcohólicas en la vía pública, ya que se aplicará la ley de manera estricta para garantizar el orden y la seguridad.

Las autoridades señalaron que se espera saldo blanco en el municipio, debido al amplio operativo de seguridad que se desplegó con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se informó que gran parte de los hoteles ya se encuentran completamente ocupados, al igual que viviendas particulares que se rentan durante el evento, lo que representa ingresos adicionales para los propietarios. Finalmente, se hizo un llamado a los asistentes a mantener una conducta responsable en espacios públicos y evitar conflictos o conductas inapropiadas.

