Puma queda tirado tras brutal impacto, en Castaños; trailero arriesga y lo protege

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Monclova
/ 31 marzo 2026
    Puma queda tirado tras brutal impacto, en Castaños; trailero arriesga y lo protege
    El ejemplar presentaba lesiones graves que le impedían moverse en plena vía federal. REDES SOCIALES

El felino fue localizado en un tramo de alto tránsito, lo que incrementaba el riesgo de que fuera atropellado nuevamente antes de ser auxiliado

CASTAÑOS, COAH.- Un ejemplar de puma quedó gravemente lesionado tras ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga en la carretera federal 57, a la altura del paraje conocido como “La Muralla”, en el municipio de Castaños. El animal fue abandonado sobre la carpeta asfáltica, en un tramo de alto flujo vehicular, donde su vida estuvo en riesgo constante ante el paso de unidades pesadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el felino presentaba lesiones de consideración, con probable fractura en las extremidades traseras, lo que le impedía moverse y lo mantenía expuesto a un segundo impacto. La escena evidenciaba la vulnerabilidad del ejemplar, que permaneció tendido durante varios minutos sin posibilidad de resguardarse.

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El incidente tomó otro rumbo cuando el operador de un tractocamión que transitaba por la zona detectó al animal herido. Al percatarse del peligro, decidió detener su unidad y colocarse como barrera para evitar que otros vehículos lo arrollaran nuevamente. Su intervención permitió reducir el riesgo inmediato y alertar a otros conductores sobre la presencia del felino en la vía.

El puma, de aproximadamente dos años de edad y con un peso cercano a los 35 kilogramos, logró mantenerse con vida gracias a esta acción, en espera de la llegada de los cuerpos de auxilio. Posteriormente, al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Castaños, personal de la Guardia Nacional y trabajadores del departamento de Ecología municipal, quienes desplegaron un operativo para asegurar al animal.

Tras ser estabilizado, el ejemplar fue trasladado al Ecoparque de Monclova, donde permanece bajo atención médica especializada. Se informó que, pese a la gravedad de las lesiones, existen posibilidades favorables de recuperación, aunque el proceso podría prolongarse debido al tipo de heridas que presenta.

El caso fue notificado a instancias ambientales para su seguimiento, mientras que especialistas en fauna silvestre evaluarán su evolución y determinarán las condiciones en las que podría recuperarse. El hecho se registró en una zona donde la presencia de fauna silvestre no es inusual, lo que representa un riesgo tanto para los animales como para los automovilistas que circulan por la región.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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