Coahuila: Coordinación binacional refuerza operativos de seguridad en la frontera

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Coahuila: Coordinación binacional refuerza operativos de seguridad en la frontera
    La estrecha colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses en la ejecución de operativos conjuntos para la localización de objetivos prioritarios en la región fronteriza ha dado resultados. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El fiscal Federico Fernández Montañez destacó la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para ejecutar operativos de búsqueda de objetivos prioritarios en la franja fronteriza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó la estrecha colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses en la ejecución de operativos conjuntos para la localización de objetivos prioritarios en la región fronteriza.

Informó que recientemente se llevó a cabo una operación controlada en Del Río, Texas, contra un individuo con orden de arresto por detonaciones de arma de fuego. Con esta acción suman seis intervenciones similares en las últimas semanas, mientras que en todo 2025 se realizaron 16 operativos de este tipo.

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Fernández Montañez explicó que estas acciones forman parte de un plan de búsqueda coordinado, en el que ambas naciones comparten información estratégica. En ellas participan agencias como los U.S. Marshals y el CIDT, además de corporaciones federales, estatales y municipales de México.

El fiscal subrayó que el trabajo conjunto resulta esencial ante la extensión de la frontera, donde los operativos se despliegan por carreteras, brechas y zonas de difícil acceso, incluyendo recorridos nocturnos hasta los límites fronterizos.

Asimismo, señaló que existe la posibilidad de que medios de comunicación documenten algunos operativos, con el fin de mostrar a la ciudadanía la logística y el esfuerzo que implica cada despliegue.

Fernández Montañez resaltó también la participación de mujeres en las fuerzas de seguridad, quienes, además de su labor operativa, cumplen roles familiares como madres, hijas y hermanas, contribuyendo al cuidado y vigilancia del estado.

Finalmente, enfatizó que la seguridad es una tarea permanente que no debe normalizarse, sino valorarse, reconociendo el compromiso de hombres y mujeres que trabajan coordinadamente para mantener la tranquilidad en la región.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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