Ramos Arizpe: Caravana de AHMSA supera tramo de riesgo y continúa su marcha

MONCLOVA, COAH.- La marcha de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) avanza firme hacia Saltillo en demanda del pago de liquidaciones y adeudos laborales que quedaron pendientes tras el cierre de la siderúrgica.

Este miércoles, el contingente recorrió varios kilómetros sobre la carretera 57, cruzó el tramo conocido como La Muralla y llegó al ejido Frausto, en Ramos Arizpe, donde habitantes les ofrecieron comida y un espacio para pasar la noche.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, explicó que el cruce de esa zona se realizó a bordo de vehículos por decisión propia, debido a los riesgos que representa caminar ese tramo carretero.

Negó que la Guardia Nacional les haya impedido el paso, como se había especulado, y reiteró que la prioridad del movimiento es evitar accidentes entre los participantes.