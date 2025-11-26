Ramos Arizpe: Caravana de AHMSA supera tramo de riesgo y continúa su marcha

Monclova
/ 26 noviembre 2025
    Ramos Arizpe: Caravana de AHMSA supera tramo de riesgo y continúa su marcha
    Ex trabajadores de AHMSA avanzan sobre la carretera 57 en su marcha hacia Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los manifestantes avanzan sobre la carretera 57 con rumbo a Saltillo, donde esperan recibir una respuesta definitiva a sus demandas

MONCLOVA, COAH.- La marcha de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) avanza firme hacia Saltillo en demanda del pago de liquidaciones y adeudos laborales que quedaron pendientes tras el cierre de la siderúrgica.

Este miércoles, el contingente recorrió varios kilómetros sobre la carretera 57, cruzó el tramo conocido como La Muralla y llegó al ejido Frausto, en Ramos Arizpe, donde habitantes les ofrecieron comida y un espacio para pasar la noche.

TE PUEDE INTERESAR: Propone CTM alza salarial de 30.6% en 2026, a fin de abatir el rezago ‘histórico’ del poder adquisitivo

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, explicó que el cruce de esa zona se realizó a bordo de vehículos por decisión propia, debido a los riesgos que representa caminar ese tramo carretero.

Negó que la Guardia Nacional les haya impedido el paso, como se había especulado, y reiteró que la prioridad del movimiento es evitar accidentes entre los participantes.

$!Julián Torres Ávalos, líder del movimiento, explica las decisiones tomadas para garantizar la seguridad.
Julián Torres Ávalos, líder del movimiento, explica las decisiones tomadas para garantizar la seguridad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Lo hicimos por iniciativa propia, por seguridad; no queremos exponer a la gente, es un terreno peligroso”, precisó.

La caravana retomará la caminata este jueves por la mañana con la meta de llegar a la capital del estado.

Una vez frente al Palacio de Gobierno, exigirán una solución definitiva a los pagos pendientes que, aseguran, afectan a miles de familias desde la paralización de AHMSA.

Temas


Obreros
marchas

Localizaciones


Ramos Arizpe

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El documento preliminar detalló los alcances de diseño, estudios y obras que conformarán la terminal de Saltillo y las estaciones de Ramos Arizpe, Derramadero y García.

Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo
Jiménez Salimas destacó la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños y la Policía Violeta.

Impulsa Gobierno de Coahuila plan para tener mujeres empoderadas, seguras y felices
Las familias estadounidenses se reúnen hoy para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera debido al aumento en el precio de algunos ingredientes.

¿Un pavo sin guarnición? Incremento de los precios desluce la cena de Acción de Gracias en EU
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
true

¡Basta! La mal llamada 4T será arrollada por el presente y el futuro
Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos
Caravana

Caravana
true

Patrullajes o apantallajes y la madrina ladina de SPGG. Episodio 2