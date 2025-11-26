Propone CTM alza salarial de 30.6% en 2026, a fin de abatir el rezago ‘histórico’ del poder adquisitivo

Coahuila
/ 26 noviembre 2025
    Propone CTM alza salarial de 30.6% en 2026, a fin de abatir el rezago ‘histórico’ del poder adquisitivo
    Tereso Medina considera que es indispensable la alza para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. FOTO: CUARTOSCURO

La CTM propuso el incremento, al señalar que es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido desde 1976 y avanzar hacia condiciones de vida más dignas para la clase trabajadora

Con objeto de remontar el rezago histórico” que presenta el poder adquisitivo de la clase trabajadora, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) planteó un incremento de 30.6 por ciento al salario mínimo en 2026.

Extiendo mi apoyo plenamente a la postura y demanda de nuestra central obrera”, declaró al respecto Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la central obrera a nivel nacional.

Lo anterior, “buscando lograr la recuperación del poder adquisitivo para las y los trabajadores y, con ello, mejores condiciones para una vida digna”, refirió.

De acuerdo con un comunicado hecho circular por la organización obrera, encabezada por Carlos Aceves del Olmo, con esta mejora salarial se pretende “avanzar de manera concreta en la recuperación del poder adquisitivo”.

Se argumenta: “Este porcentaje no es casual; responde al rezago acumulado desde 1976, cuando el salario mínimo dejó de cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora”.

Ello generó “una pérdida sostenida en su capacidad de compra que, a pesar de los aumentos de los recientes años, aún no ha sido revertida en su totalidad”.

En el texto también se asienta la necesidad de evitar la compactación salarial; eliminar el Monto Independiente de Recuperación (MIR); fortalecer los salarios profesionales y contractuales; e impulsar la negociación colectiva.

En su comunicado, la CTM sostiene que un salario mínimo justo “impacta positivamente en el bolsillo de las y los trabajadores”; igualmente, “fortalece el mercado interno, impulsa la economía y mejora la estabilidad social”.

La central sindical se dijo dispuesta al “diálogo tripartito responsable”, bajo la convicción de que “el salario mínimo debe dejar de ser un límite y convertirse en una verdadera base para el bienestar de millones de familias mexicanas”.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

