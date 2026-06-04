Joven queda grave tras agresión por presunto robo de celular en Monclova

La movilización de cuerpos de emergencia ocurrió en un domicilio de la colonia Óscar Flores Tapia, donde se reportó a una persona inconsciente. Al llegar al sitio, paramédicos localizaron a Óscar Uriel ¨N¨ con severas lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

MONCLOVA, COAH.- Un reclamo relacionado con el presunto robo de un teléfono celular terminó en un violento ataque que mantiene a un joven de 26 años internado en estado delicado en un hospital de Monclova .

Debido a la gravedad de las heridas, el joven tuvo que ser intubado y permanece bajo observación médica con pronóstico reservado, según la información recabada tras los hechos.

Las primeras investigaciones señalan como presunto responsable a Eliud ¨N¨, conocido como “El Negro”. De acuerdo con los testimonios obtenidos durante las diligencias, la agresión ocurrió luego de que surgiera una confrontación relacionada con la supuesta desaparición de un teléfono celular.

Según la información integrada en la investigación, el señalado habría utilizado una tabla para golpear a la víctima en la cabeza, provocándole lesiones de consideración que derivaron en su hospitalización.

Elementos de la Policía Municipal lograron ubicar y detener al presunto agresor poco después de los hechos. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

Por la naturaleza de las lesiones y el estado de salud de la víctima, el caso quedó bajo seguimiento de agentes de la Agencia de Investigación Criminal, incluyendo personal del Grupo de Homicidios, quienes realizaron diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Mientras continúan las investigaciones, Óscar Uriel permanece internado recibiendo atención médica especializada, en tanto las autoridades reúnen evidencias para establecer las responsabilidades correspondientes en este caso registrado en la colonia Óscar Flores Tapia.

(Con información de medios locales)