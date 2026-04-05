Reconoce Susana Zabaleta operativo de seguridad en Monclova (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 5 abril 2026
    Reconoce Susana Zabaleta operativo de seguridad en Monclova (video)
    El punto de revisión formaba parte de los dispositivos implementados durante Semana Santa en distintas zonas del estado. REDES SOCIALES

La artista etiquetó en su publicación al titular de la Fiscalía estatal, lo que generó interacción y comentarios entre usuarios en redes sociales

MONCLOVA, COAH.- Un operativo de vigilancia instalado durante el periodo vacacional de Semana Santa en el municipio de Monclova quedó registrado en redes sociales luego de que la cantante y actriz Susana Zabaleta difundiera un video donde interactúa con elementos de seguridad desplegados en la zona.

Las imágenes fueron compartidas a través de sus historias en plataformas digitales, donde la artista originaria de Monclova documentó su paso por un punto de revisión instalado como parte de las acciones de vigilancia implementadas durante la temporada vacacional. En el material audiovisual se observa la presencia de unidades y personal de distintas corporaciones realizando labores de supervisión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-se-coloca-en-el-top-5-de-gobernadores-mejor-evaluados-de-acuerdo-con-demoscopia-digital-EH19783421

De acuerdo con el contenido difundido, la intérprete viajaba a bordo de un vehículo cuando se encontró con el filtro de seguridad. Al aproximarse, bajó la ventanilla para saludar a los elementos que se encontraban en el lugar, quienes continuaban con sus funciones de inspección y vigilancia.

Durante el breve intercambio, la actriz expresó comentarios hacia los oficiales mientras transitaba por el punto. En el video se le escucha emitir mensajes dirigidos a los elementos, en los que hace referencia a su presencia en la zona y a las labores que realizaban en ese momento.

Además del material visual, la publicación incluyó un mensaje escrito en el que hizo alusión al entorno en el que se encontraba. En el mismo contenido, también etiquetó al titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, lo que generó interacción en redes sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Semana Santa
operativos

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas