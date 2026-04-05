Reconoce Susana Zabaleta operativo de seguridad en Monclova (video)

Las imágenes fueron compartidas a través de sus historias en plataformas digitales, donde la artista originaria de Monclova documentó su paso por un punto de revisión instalado como parte de las acciones de vigilancia implementadas durante la temporada vacacional. En el material audiovisual se observa la presencia de unidades y personal de distintas corporaciones realizando labores de supervisión.

MONCLOVA, COAH.- Un operativo de vigilancia instalado durante el periodo vacacional de Semana Santa en el municipio de Monclova quedó registrado en redes sociales luego de que la cantante y actriz Susana Zabaleta difundiera un video donde interactúa con elementos de seguridad desplegados en la zona.

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De acuerdo con el contenido difundido, la intérprete viajaba a bordo de un vehículo cuando se encontró con el filtro de seguridad. Al aproximarse, bajó la ventanilla para saludar a los elementos que se encontraban en el lugar, quienes continuaban con sus funciones de inspección y vigilancia.

Durante el breve intercambio, la actriz expresó comentarios hacia los oficiales mientras transitaba por el punto. En el video se le escucha emitir mensajes dirigidos a los elementos, en los que hace referencia a su presencia en la zona y a las labores que realizaban en ese momento.

Además del material visual, la publicación incluyó un mensaje escrito en el que hizo alusión al entorno en el que se encontraba. En el mismo contenido, también etiquetó al titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, lo que generó interacción en redes sociales.