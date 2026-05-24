Refuerzan atención por caída de árboles tras lluvias en Monclova

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    Refuerzan atención por caída de árboles tras lluvias en Monclova
    Las lluvias y ráfagas de viento han provocado la caída de árboles y ramas en distintos sectores de Monclova. REDES SOCIALES

Forestación atiende hasta cinco reportes diarios por ejemplares en riesgo o afectaciones derivadas del viento y las precipitaciones

Las lluvias y los fuertes vientos registrados en Monclova han provocado la caída de árboles y ramas en distintos sectores de la ciudad, situación que incrementó los reportes atendidos por el departamento de Forestación.

Pedro Magaña, director del área, informó que actualmente reciben hasta cinco reportes diarios relacionados con árboles en condiciones peligrosas, ya sea por riesgo de colapso, contacto con cables eléctricos o afectaciones a infraestructura.

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Explicó que las labores se realizan por instrucciones de la Dirección de Servicios Primarios y se priorizan los casos que representan peligro para la población.

“Estamos enfocados en atender las peticiones ciudadanas sobre árboles en riesgo de caer, sobre todo cuando representan un peligro o están haciendo contacto con cables eléctricos”, señaló.

Para atender los reportes, el departamento opera con dos cuadrillas integradas por cinco trabajadores cada una, quienes realizan recorridos y maniobras de retiro o poda preventiva en distintos puntos de la ciudad.

Entre los casos recientes mencionó el de la primaria Monclova 400, ubicada en Paraderas tercer sector, donde un árbol cayó a causa de las ráfagas de viento registradas durante las precipitaciones.

Magaña indicó que otro de los problemas detectados es la falta de mantenimiento preventivo en árboles de gran tamaño o con muchos años de antigüedad, ya que se vuelven más frágiles ante las condiciones climáticas.

Ante ello, llamó a la ciudadanía a reportar ejemplares en malas condiciones para prevenir accidentes durante esta temporada de lluvias y viento.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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