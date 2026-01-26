Refuerzan operativos de protección civil en Monclova ante Frente Frío

Villarreal Pérez subrayó que las acciones incluyen recorridos permanentes en colonias consideradas de riesgo y zonas de alta vulnerabilidad, así como atención directa a familias que presentan condiciones precarias de vivienda. Indicó que hasta el momento se tiene registro de alrededor de 120 personas en condición de vulnerabilidad, de las cuales más de 80 han recibido apoyos como hule, lonas, cobertores y madera para reforzar techos y paredes ante las bajas temperaturas.

El edil destacó que el trabajo se ha realizado de manera conjunta con la Secretaría de Protección Civil estatal, encabezada por Ramiro Durán, así como con las áreas municipales, particularmente Protección Civil de Monclova, a cargo de Pedro Alvarado, además del respaldo de corporaciones estatales, federales, el Ejército Mexicano, Seguridad Pública, DIF Coahuila, DIF Monclova y el programa Mejora Coahuila.

MONCLOVA, COAH.- Ante el impacto del Frente Frío número 30, que ha dejado temperaturas de hasta -4 grados centígrados en Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se activó un operativo integral de atención y prevención en coordinación con el Gobierno del Estado, corporaciones de seguridad y dependencias de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias.

El alcalde informó que el albergue central, ubicado en las instalaciones de Bomberos y Protección Civil, se mantiene en operación, donde actualmente se brinda atención a 15 personas, entre ellas cuatro migrantes.

Añadió que, en coordinación con la Casa del Migrante en Frontera, algunos de ellos fueron trasladados a ese espacio, manteniendo comunicación permanente con el padre Paulo, además del acompañamiento del sector salud para atender cualquier eventualidad médica.

En cuanto a la movilidad, explicó que durante las noches más críticas se determinó el cierre preventivo de puentes vehiculares para evitar accidentes por congelamiento, medida que se aplicó principalmente de sábado a domingo.

La reapertura se ha realizado de forma gradual conforme mejoran las condiciones climáticas, informándose oportunamente a la población a través de las redes sociales oficiales del municipio.

PC MANTIENE OPERATIVO PERMANENTE

Informó que el operativo implementado no responde únicamente a la llegada del Frente Frío 30, sino que se mantiene de forma permanente durante la temporada invernal, con recorridos constantes en coordinación con Seguridad Pública y el Ejército Mexicano para detectar personas en situación de riesgo.

Durante el pasado fin de semana se atendieron alrededor de 30 reportes ciudadanos, adicionales a los operativos de vigilancia, principalmente relacionados con solicitudes de apoyo para viviendas vulnerables y personas expuestas a las bajas temperaturas. Las colonias con mayor número de atenciones se localizan en distintos puntos de la ciudad, entre ellas El Oro, Las Moritas, 21 de Marzo, Ampliación 21, Óscar Flores Tapia, Colinas, así como sectores del sur y oriente de Monclova.

Hasta el momento, no ha sido necesario habilitar albergues secundarios, como los ubicados en Praderas y en el Auditorio Salvador Cámara, ya que la capacidad del albergue central ha sido suficiente para atender la demanda registrada. No obstante, se mantiene lista la infraestructura para activarlos de inmediato en caso de ser necesario.

Las autoridades destacaron que, aunque las temperaturas continuarán siendo frías durante la semana, se prevé un incremento gradual a partir de los próximos días, lo que ha permitido que no se registren incidentes graves. Gracias a las acciones preventivas y a la coordinación interinstitucional, se reporta saldo blanco durante este frente frío.

Finalmente, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, cuidar especialmente a niñas, niños y adultos mayores, evitar exposiciones prolongadas al frío y reportar cualquier situación de riesgo o solicitud de apoyo al 911, donde se canalizan de manera inmediata los casos para su atención.