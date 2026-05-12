Refuerzan recolección de basura en Monclova con nuevo camión

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    Refuerzan recolección de basura en Monclova con nuevo camión
    El nuevo camión recolector ya opera en distintas colonias de Monclova para reforzar el servicio de limpieza y reducir los tiempos de atención. LIDIET MEXICANO

El Ayuntamiento de Monclova puso en operación un nuevo camión recolector de basura con el propósito de optimizar las rutas de recolección, reducir tiempos de atención y ampliar la cobertura

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de mejorar el servicio de recolección de basura en distintos sectores de la ciudad, el Ayuntamiento de Monclova incorporó un nuevo camión recolector que ya comenzó a operar en varias colonias.

A través del departamento de Servicios Primarios, autoridades municipales informaron que esta nueva unidad permitirá hacer más eficientes las rutas, reducir los tiempos de atención y ampliar la cobertura en beneficio de las familias monclovenses.

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Entre las colonias que serán atendidas con esta nueva ruta se encuentran el fraccionamiento Francisco I. Madero, Patricia Blizard, Eva Sámano, Burócratas, fraccionamiento Villarreal y parte de la Zona Centro, sobre la calle Hinojosa.

Personal de Servicios Primarios mantiene labores permanentes de limpieza y recolección en toda la ciudad, con el objetivo de mantener las calles y espacios públicos en mejores condiciones.

Además, con la llegada de este nuevo camión, el municipio contempla fortalecer las rutas actuales y continuar ampliando la cobertura hacia otros sectores de Monclova en las próximas semanas.

Autoridades señalaron que se seguirá trabajando en el mejoramiento de los servicios públicos para ofrecer una ciudad más limpia y ordenada para todos los ciudadanos.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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