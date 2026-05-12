Refuerzan recolección de basura en Monclova con nuevo camión

A través del departamento de Servicios Primarios, autoridades municipales informaron que esta nueva unidad permitirá hacer más eficientes las rutas, reducir los tiempos de atención y ampliar la cobertura en beneficio de las familias monclovenses.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de mejorar el servicio de recolección de basura en distintos sectores de la ciudad, el Ayuntamiento de Monclova incorporó un nuevo camión recolector que ya comenzó a operar en varias colonias.

Entre las colonias que serán atendidas con esta nueva ruta se encuentran el fraccionamiento Francisco I. Madero, Patricia Blizard, Eva Sámano, Burócratas, fraccionamiento Villarreal y parte de la Zona Centro, sobre la calle Hinojosa.

Personal de Servicios Primarios mantiene labores permanentes de limpieza y recolección en toda la ciudad, con el objetivo de mantener las calles y espacios públicos en mejores condiciones.

Además, con la llegada de este nuevo camión, el municipio contempla fortalecer las rutas actuales y continuar ampliando la cobertura hacia otros sectores de Monclova en las próximas semanas.

Autoridades señalaron que se seguirá trabajando en el mejoramiento de los servicios públicos para ofrecer una ciudad más limpia y ordenada para todos los ciudadanos.