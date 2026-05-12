Alista INE Coahuila jornadas de voto anticipado y en prisión preventiva

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Alista INE Coahuila jornadas de voto anticipado y en prisión preventiva
    El INE en Coahuila desarrollará jornadas de voto anticipado y en prisión preventiva entre el 18 y 25 de mayo, previo a la elección del Congreso local. HÉCTOR GARCÍA

Más de mil 900 personas participarán en modalidades especiales antes de la elección del 7 de junio

El Instituto Nacional Electoral en Coahuila definió el listado de personas que participarán en el proceso electoral mediante las modalidades de voto anticipado y voto en prisión preventiva.

El encargado de la vocalía ejecutiva de la Junta Local del INE en Coahuila, Miguel Morales Castillo, dio a conocer detalles sobre estas jornadas, que marcarán la primera etapa de las elecciones para renovar el Congreso del Estado.

De acuerdo con el delegado, las actividades se llevarán a cabo entre el próximo 18 y 25 de mayo, una vez que el Instituto Electoral de Coahuila reciba las boletas e integre los paquetes electorales correspondientes para este tipo de votación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/avanzan-27-aspirantes-a-presidencia-del-iec-tras-examen-de-conocimientos-GA20646330

“Nosotros integraremos sobres, paquetes e información con alternativas de votación para que la gente esté bien informada. Todo eso se entregará a las juntas distritales, que son las encargadas de realizar estos procedimientos”, explicó.

Según Morales Castillo, serán 181 personas las que emitirán su voto bajo la modalidad de voto anticipado. Este mecanismo está dirigido a ciudadanos que desean participar en el proceso democrático, pero que no tienen posibilidades físicas para acudir a una casilla el próximo 7 de junio.

Precisó que, en la mayoría de los casos, se trata de personas identificadas desde el trámite o actualización de su credencial para votar como ciudadanos que no pueden trasladarse a las casillas. También se incluyó a quienes realizaron previamente una solicitud para acceder a esta modalidad.

Además, informó que de manera paralela las juntas distritales desarrollarán la jornada de voto en prisión preventiva, en la que participarán mil 818 personas que actualmente se encuentran en espera de una sentencia.

De acuerdo con Miguel Morales, en esta ocasión se contempla la participación de los siete centros penitenciarios del estado. También se acudirá al Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe.

Finalmente, señaló que los paquetes correspondientes a ambas modalidades serán resguardados y contabilizados junto con el resto de los votos emitidos en Coahuila al término de la jornada electoral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Nueva Escuela Mundialista Mexicana

La Nueva Escuela Mundialista Mexicana
true

Con la 4T, México es un pueblo encadenado

true

POLITICÓN: Ante la inacción federal, crisis de AHMSA amenaza con escalar y volverse munición electoral
En el interior de la vivienda fue localizado sin vida un hombre de 74 años, quien se encontraba sobre el piso y en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con autoridades.

Hallan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en Saltillo
El joven lesionado fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS, donde médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Saltillo: muere en el hospital joven motociclista tras brutal choque en V.Carranza

Jugadores, entrenadores y familias celebraron las medallas obtenidas por las selecciones coahuilenses en la Arena BUAP.

Selecciones de Coahuila hacen historia con doble podio en básquetbol nacional
Zelenski ha criticado públicamente a Estados Unidos de maneras que habrían sido impensables el año pasado.

Volodímir Zelenski comienza a distanciarse del gobierno de Trump
El presidente Vladimir Putin, líder ruso, camina sobre la cuerda floja: reconoce el descontento público sin dar indicios de que vaya a ceder en sus demandas en Ucrania.

Putin dijo que la guerra ‘está llegando a su fin’, pero no cede en sus términos