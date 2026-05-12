Alista INE Coahuila jornadas de voto anticipado y en prisión preventiva

De acuerdo con el delegado, las actividades se llevarán a cabo entre el próximo 18 y 25 de mayo, una vez que el Instituto Electoral de Coahuila reciba las boletas e integre los paquetes electorales correspondientes para este tipo de votación.

El encargado de la vocalía ejecutiva de la Junta Local del INE en Coahuila, Miguel Morales Castillo, dio a conocer detalles sobre estas jornadas, que marcarán la primera etapa de las elecciones para renovar el Congreso del Estado.

El Instituto Nacional Electoral en Coahuila definió el listado de personas que participarán en el proceso electoral mediante las modalidades de voto anticipado y voto en prisión preventiva.

“Nosotros integraremos sobres, paquetes e información con alternativas de votación para que la gente esté bien informada. Todo eso se entregará a las juntas distritales, que son las encargadas de realizar estos procedimientos”, explicó.

Según Morales Castillo, serán 181 personas las que emitirán su voto bajo la modalidad de voto anticipado. Este mecanismo está dirigido a ciudadanos que desean participar en el proceso democrático, pero que no tienen posibilidades físicas para acudir a una casilla el próximo 7 de junio.

Precisó que, en la mayoría de los casos, se trata de personas identificadas desde el trámite o actualización de su credencial para votar como ciudadanos que no pueden trasladarse a las casillas. También se incluyó a quienes realizaron previamente una solicitud para acceder a esta modalidad.

Además, informó que de manera paralela las juntas distritales desarrollarán la jornada de voto en prisión preventiva, en la que participarán mil 818 personas que actualmente se encuentran en espera de una sentencia.

De acuerdo con Miguel Morales, en esta ocasión se contempla la participación de los siete centros penitenciarios del estado. También se acudirá al Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe.

Finalmente, señaló que los paquetes correspondientes a ambas modalidades serán resguardados y contabilizados junto con el resto de los votos emitidos en Coahuila al término de la jornada electoral.