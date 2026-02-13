Rescatan a hermanos mayores en casa insalubre en Monclova

Monclova
/ 13 febrero 2026
    Rescatan a hermanos mayores en casa insalubre en Monclova
    La vivienda presentaba acumulación extrema de basura y objetos inservibles. REDES SOCIALES

La intervención incluyó valoración médica, apertura de fichas clínicas y acompañamiento social para dar seguimiento al estado de salud de ambos hermanos

MONCLOVA, COAH.- Una vivienda convertida en foco de riesgo sanitario encendió la alerta en la colonia San Francisco, en Monclova, donde dos adultos mayores permanecían enfermos y rodeados de basura acumulada. La intervención se activó luego de que vecinos reportaran las condiciones críticas en las que habitaban los hermanos Manuel Peña Treviño y Joselín Peña Treviño.

El domicilio, ubicado sobre la calle Eulalio Gutiérrez, números 1103 y 1107, casi esquina con Deportivo Infantil y a espaldas de la primaria Emiliano Zapata, presentaba pasillos obstruidos, patios saturados de objetos, ropa y herramientas, además de extensiones eléctricas entre cartones y desechos. En el exterior había una letrina y en el interior predominaban la humedad, el frío y la falta de limpieza. También se reportó la presencia de varios perros, entre propios y callejeros.

Los hermanos, dedicados durante años a la pepena, dejaron de trabajar con regularidad debido a su deterioro físico. Manuel refirió malestares gastrointestinales y dolores constantes que limitan su movilidad. Joselín, en condiciones más delicadas, enfrenta problemas respiratorios y secuelas por exposición al frío; además, recientemente sufrió una caída que agravó su estado y lo dejó prácticamente inmóvil. Días antes, personal de la Cruz Roja acudió para brindar atención básica, sin que ello resolviera el riesgo estructural y sanitario del lugar.

Tras el reporte vecinal, acudió personal de Protección Civil, encabezado por Pedro David Alvarado Flores, quien confirmó el alto riesgo de incendio y la obstrucción de salidas en caso de emergencia. Se desplegaron cuadrillas para retirar basura y liberar áreas de tránsito. También participaron Servicios Primarios y Salud Municipal para iniciar labores de saneamiento y valoración clínica.

El DIF Municipal, con la presencia de su presidenta honoraria Mavi Sosa, se sumó al acompañamiento social y a la canalización para apoyos asistenciales. Ambos adultos mayores fueron trasladados a instalaciones de Protección Civil para aseo y revisión médica, con apertura de fichas clínicas para seguimiento.

Vecinos del sector comenzaron la limpieza con herramientas básicas antes de la llegada institucional, acondicionando un espacio provisional. La intervención permitió reducir focos de infección y riesgos eléctricos en cuestión de horas. El caso evidenció condiciones de acumulación extrema y vulnerabilidad, así como la necesidad de atención médica y social inmediata para los dos adultos mayores.

(Con información de medios locales)

