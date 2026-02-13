Frenan intento de Ancira de llevar juicio contra AHMSA a la Ciudad de México; deberá resolverse en Saltillo

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    Frenan intento de Ancira de llevar juicio contra AHMSA a la Ciudad de México; deberá resolverse en Saltillo
    Alonso Ancira Elizondo busca el pago de prestaciones tras su salida de Altos Hornos de México, en un juicio que ahora se resolverá en Saltillo ESPECIAL
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

Un juez federal se declaró incompetente para conocer la demanda laboral de exdirector de Altos Hornos, por lo que el caso será turnado a tribunales de Saltillo

Alonso Ancira Elizondo continúa en la búsqueda del pago de prestaciones que asegura le adeuda Altos Hornos de México, empresa ubicada en Monclova, Coahuiila, tras su salida de la empresa; sin embargo, su estrategia legal para que el juicio se resolviera en la Ciudad de México fue frenada, luego de que un juez federal se declarara incompetente para conocer del caso.

El conflicto se originó a partir de una demanda laboral promovida por el empresario, en la que exige el cumplimiento de las condiciones establecidas en su contrato. Ancira sostuvo que las oficinas corporativas ubicadas en la capital del país eran el lugar idóneo para el litigio, argumento que fue desechado por la autoridad judicial, al concluir que el expediente debe remitirse a Coahuila.

Entre los conceptos que Ancira reclama destacan una indemnización millonaria equivalente a cinco meses de salario por cada año trabajado, con base en un contrato firmado en 2021; el reconocimiento de su antigüedad desde marzo de 1990; el pago de pasivos laborales que, afirma, fueron reconocidos por la empresa en sus estados financieros de 2022, así como diversas prestaciones de ley, entre ellas aguinaldo, vacaciones y primas proporcionales.

El Noveno Tribunal Laboral Federal determinó rechazar el asunto tras analizar las pruebas presentadas. Entre los elementos considerados se encuentran registros del Servicio de Administración Tributaria, cuyos recibos de nómina señalan que el lugar de trabajo se ubicó en Coahuila, así como documentación contractual y registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que sitúan las actividades del empresario en la planta de Monclova.

Asimismo, el juzgado argumentó que la legislación laboral privilegia que los juicios se desarrollen en el sitio donde se prestaron efectivamente los servicios y donde resulte más accesible la obtención de pruebas.

Con esta resolución, el expediente será turnado a un Tribunal Laboral Federal con sede en Saltillo, donde se definirá si AHMSA está obligada a cubrir las cantidades que Alonso Ancira reclama como parte de sus derechos laborales.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Laboral Federal en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, rechazó aceptar el caso. Este tribunal sostiene que la ley faculta al trabajador para elegir el tribunal del lugar donde se celebró el contrato o el domicilio de la demandada, señalando que los contratos de Ancira preveían oficinas corporativas en la Ciudad de México como posible lugar de servicios.

Temas


Demandas
Juicios

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


AHMSA

