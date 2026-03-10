Rescatan a perrita herida con arma blanca y abren investigación por maltrato en Frontera

Monclova
/ 10 marzo 2026
    Rescatan a perrita herida con arma blanca y abren investigación por maltrato en Frontera
    La mascota fue rescatada por integrantes de la fundación Rescatando Patitas y trasladada a atención veterinaria. REDES SOCIALES

Autoridades también investigan publicaciones en redes sociales donde usuarios incitan a matar perros callejeros

FRONTERA, COAH.- Un nuevo caso de violencia contra animales encendió las alertas en el municipio de Frontera, luego de que una perrita fuera atacada con un arma blanca presuntamente por un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol. El hecho fue denunciado por rescatistas y actualmente se encuentra bajo seguimiento por parte de las autoridades encargadas de la protección animal.

De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde la perrita identificada como “Luna” resultó gravemente herida tras la agresión. El caso fue reportado inicialmente por integrantes de la fundación Rescatando Patitas, quienes acudieron al lugar para rescatar al animal y trasladarlo a recibir atención veterinaria de urgencia.

TE PUEDE INTERESAR: Muere mujer por rickettsia en Monclova; suman tres casos en Coahuila

Tras la intervención de los rescatistas, el caso fue canalizado al departamento de Control y Protección Animal del municipio, instancia que inició el proceso correspondiente para esclarecer los hechos y dar seguimiento al estado de salud de la mascota.

Según lo informado por Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora del área, el presunto agresor fue citado por las autoridades municipales y posteriormente reconoció su responsabilidad en el ataque. Ante esta situación se alcanzó un acuerdo reparatorio mediante el cual el responsable cubrirá los gastos médicos derivados de las lesiones provocadas al animal.

Mientras tanto, “Luna” permanece bajo observación veterinaria debido a la gravedad de las heridas sufridas. La perrita continúa en proceso de recuperación y es resguardada por la fundación que realizó su rescate. Una vez que su estado de salud lo permita, se prevé que sea puesta en adopción responsable.

El caso de la perrita lesionada no es el único expediente relacionado con maltrato animal que se mantiene bajo seguimiento en el municipio. Autoridades locales informaron que actualmente existen al menos tres investigaciones abiertas por agresiones contra perros.

Uno de los casos corresponde al de un perro identificado como “Pinto”, al que presuntamente intentaron amputarle las patas utilizando tijeras de podar. Este expediente ya se encuentra en etapa de proceso judicial. Además, se mantiene abierta una investigación por el atropellamiento de una perrita salchicha y otro incidente en el que un perro fue arrastrado por un vehículo sobre la carretera 30.

TE PUEDE INTERESAR: Enfrenta profesor de secundaria proceso penal por abuso contra alumna en Monclova

A estos casos se suma la detección de publicaciones en redes sociales donde usuarios solicitan personas para matar perros callejeros bajo el argumento de combatir la sobrepoblación canina. Estas publicaciones ya son investigadas para identificar a los responsables.

Autoridades recordaron que el maltrato animal está tipificado como delito en el estado de Coahuila y puede derivar tanto en sanciones administrativas como en procesos penales, dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados.

(Con información de medios locales)

