Rescate bajo la tormenta: familia queda atrapada en camioneta inundada en el bulevar San José, en Monclova

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Monclova
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    Rescate bajo la tormenta: familia queda atrapada en camioneta inundada en el bulevar San José, en Monclova
    Automovilistas y testigos solicitaron ayuda al percatarse de la emergencia. TOMADA DE VIDEO

Entre los ocupantes se encontraban varios menores de edad, lo que incrementó la preocupación por su seguridad

MONCLOVA, COAH.- Una familia, entre ellos varios menores de edad, fue rescatada la mañana de este lunes luego de quedar atrapada dentro de su camioneta a causa de la fuerte acumulación de agua provocada por las intensas lluvias registradas en Monclova.

El incidente ocurrió sobre el bulevar San José, en el acceso oriente de la ciudad, donde una camioneta GMC quedó varada al intentar cruzar un vado que fue cubierto por el agua tras la tormenta registrada desde temprana hora.

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La situación generó preocupación entre automovilistas y personas que se encontraban en el lugar, quienes solicitaron apoyo para auxiliar a los ocupantes de la unidad.

En respuesta a la emergencia, personal de Grúas Almeraz acudió al sitio para colaborar en las labores de rescate. Con el apoyo de una unidad tipo tráiler y la intervención de elementos de Seguridad Pública, se logró acceder hasta la camioneta y poner a salvo a todos sus ocupantes.

Las personas fueron evacuadas sin que se reportaran lesionados, aunque la unidad permaneció atrapada en medio del estancamiento de agua.

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La rápida reacción de los rescatistas y la coordinación entre particulares y corporaciones de auxilio permitieron evitar consecuencias mayores, en un contexto en el que las lluvias continúan generando afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones al conducir durante las precipitaciones y evitar cruzar zonas inundadas o cauces con corrientes de agua.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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