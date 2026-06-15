Rescate bajo la tormenta: familia queda atrapada en camioneta inundada en el bulevar San José, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una familia, entre ellos varios menores de edad, fue rescatada la mañana de este lunes luego de quedar atrapada dentro de su camioneta a causa de la fuerte acumulación de agua provocada por las intensas lluvias registradas en Monclova. El incidente ocurrió sobre el bulevar San José, en el acceso oriente de la ciudad, donde una camioneta GMC quedó varada al intentar cruzar un vado que fue cubierto por el agua tras la tormenta registrada desde temprana hora.

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La situación generó preocupación entre automovilistas y personas que se encontraban en el lugar, quienes solicitaron apoyo para auxiliar a los ocupantes de la unidad. En respuesta a la emergencia, personal de Grúas Almeraz acudió al sitio para colaborar en las labores de rescate. Con el apoyo de una unidad tipo tráiler y la intervención de elementos de Seguridad Pública, se logró acceder hasta la camioneta y poner a salvo a todos sus ocupantes. Las personas fueron evacuadas sin que se reportaran lesionados, aunque la unidad permaneció atrapada en medio del estancamiento de agua.

La rápida reacción de los rescatistas y la coordinación entre particulares y corporaciones de auxilio permitieron evitar consecuencias mayores, en un contexto en el que las lluvias continúan generando afectaciones en distintos sectores de la ciudad. Autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones al conducir durante las precipitaciones y evitar cruzar zonas inundadas o cauces con corrientes de agua.

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