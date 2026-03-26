Resguardan a niño de 8 años que deambulaba en Monclova tras huir de presunta violencia

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Monclova
/ 26 marzo 2026
    Resguardan a niño de 8 años que deambulaba en Monclova tras huir de presunta violencia
    El caso fue turnado a Pronnif para la investigación y protección del menor. ARCHIVO

El menor no pudo proporcionar su dirección ni ubicar su domicilio, lo que evidenció su estado de vulnerabilidad y complicó la localización de su familia

MONCLOVA, COAH.- Un menor de apenas ocho años fue puesto bajo resguardo de autoridades en Monclova, luego de que escapara de su entorno familiar al señalar que era víctima de agresiones físicas por parte de su abuelo. El caso movilizó a corporaciones municipales y activó los protocolos de atención a menores en situación de riesgo.

Los hechos se registraron durante la mañana del miércoles, alrededor de las 10:00 horas, en la colonia Óscar Flores Tapia. Habitantes del sector reportaron una situación inusual cuando un niño, descalzo y visiblemente alterado, comenzó a tocar insistentemente la puerta de una vivienda ubicada sobre la calle Guerrero, entre San Juan de Sabinas y San Buena.

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Al abrir, una vecina encontró al menor en estado de nerviosismo, quien le pidió ayuda y le suplicó no ser regresado a su casa. Según relató, huía de los constantes golpes que presuntamente recibía por parte de su abuelo. La mujer, alarmada por la situación, decidió dar aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

De manera paralela, otros habitantes del sector también alertaron sobre la situación a través de grupos de mensajería, donde se señalaba que un adulto mayor intentaba agredir a un niño en la vía pública. Esto permitió que la intervención de la Policía Municipal se realizara con rapidez.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron al menor, quien se identificó como Óscar Omar. El niño confirmó a los agentes que había salido de su domicilio para escapar de las agresiones y reiteró su temor de regresar. Sin embargo, al intentar ubicar su vivienda, los elementos detectaron que el menor no recordaba la dirección ni tenía claridad sobre cómo regresar, lo que evidenció su estado de vulnerabilidad.

Ante este escenario, los policías procedieron a resguardar al menor y trasladarlo a la comandancia municipal para garantizar su integridad. Posteriormente, se notificó a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que asumió el control del caso.

Personal de dicha institución acudió para iniciar las diligencias correspondientes y trasladar al niño a sus instalaciones, donde será valorado y entrevistado con el fin de determinar su situación familiar y confirmar si existe un entorno de violencia.

Las autoridades informaron que se realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer los señalamientos del menor, así como para localizar a sus familiares, incluida su madre. Mientras tanto, el niño permanecerá bajo resguardo oficial.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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