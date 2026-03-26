Cae estadounidense buscado por disparos; se ocultaba en Acuña

ACUÑA, COAH.- Un ciudadano estadounidense que contaba con una orden de aprehensión vigente en Texas fue localizado y asegurado en Ciudad Acuña, Coahuila, tras intentar evadir a la justicia al cruzar la frontera hacia territorio mexicano. La detención derivó en su posterior entrega a autoridades de Estados Unidos mediante un operativo coordinado entre corporaciones de ambos países. De acuerdo con la información disponible, el detenido fue identificado como Adam Linn Johnson, de 35 años, quien era buscado por su presunta participación en una riña, así como por realizar disparos con arma de fuego en territorio texano. Tras dichos hechos, el individuo habría salido de Estados Unidos para ocultarse en la zona fronteriza de Coahuila.

La ubicación y aseguramiento del extranjero se llevó a cabo por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración. Las autoridades lograron ubicarlo en Ciudad Acuña, donde inicialmente fue detenido por una falta administrativa. Sin embargo, al verificar sus datos en los sistemas de información, se confirmó que contaba con requerimientos judiciales activos en su país de origen. Una vez establecida su identidad y situación legal, se activaron los protocolos de cooperación internacional. El procedimiento concluyó con una deportación controlada, realizada en la línea divisoria del puente internacional que conecta Ciudad Acuña, Coahuila, con Del Río, Texas.

En ese punto, el individuo fue entregado a elementos de los U.S. Marshals, quienes se encargaron de su custodia y traslado para ser presentado ante las autoridades correspondientes en Estados Unidos, donde deberá enfrentar los cargos que se le imputan. Este caso forma parte de los mecanismos de colaboración entre instancias de seguridad mexicanas y estadounidenses, enfocados en la localización y entrega de personas con cuentas pendientes ante la ley en ambos lados de la frontera. Según los reportes, se trata de la tercera deportación controlada realizada en esta región fronteriza por parte de la Delegación Norte II de la Fiscalía en Coahuila. Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el proceso legal que enfrentará el detenido en Texas, aunque se confirmó que será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes en ese estado. (Con información de medios locales)

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