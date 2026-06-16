Responde Frontera con rapidez ante lluvias históricas; atienden viviendas afectadas y realizan evacuaciones preventivas

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Monclova
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    Responde Frontera con rapidez ante lluvias históricas; atienden viviendas afectadas y realizan evacuaciones preventivas
    Como parte de las acciones preventivas, autoridades municipales realizaron la evacuación de 10 personas y brindaron apoyo a familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua. LIDIET MEXICANO

Además de atender 16 viviendas afectadas, las autoridades lograron mantener operativos diversos pasos a desnivel de la ciudad, evitando mayores complicaciones en la movilidad

FRONTERA, COAH.- La intensa lluvia registrada durante la madrugada y mañana de este lunes movilizó a las corporaciones de emergencia y dependencias municipales de Frontera, que desplegaron un operativo especial para proteger a la población y atender las afectaciones derivadas de este fenómeno climático considerado atípico.

Por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, permitiendo una respuesta coordinada entre Protección Civil, Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Servicios Primarios, DIF Municipal y otras áreas del Ayuntamiento, que trabajaron en conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/por-segundo-dia-consecutivo-lluvias-dejan-sin-agua-a-30-colonias-de-monclova-y-frontera-MF21428477
$!Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Primarios y personal del Ejército Mexicano trabajaron de manera coordinada para salvaguardar la integridad de la población ante el incremento de los escurrimientos.
Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Primarios y personal del Ejército Mexicano trabajaron de manera coordinada para salvaguardar la integridad de la población ante el incremento de los escurrimientos. LIDIET MEXICANO

Las precipitaciones superaron ampliamente los pronósticos meteorológicos previstos para la región, provocando un aumento repentino en los escurrimientos y el desbordamiento del Arroyo Frontera. Autoridades señalaron que las condiciones registradas fueron similares a las observadas durante el paso del huracán Alex en 2010.

Como resultado de las acciones implementadas, se brindó atención a 16 viviendas que presentaron afectaciones por el ingreso de agua, además de realizar la evacuación preventiva de 10 personas que decidieron resguardarse con familiares. Asimismo, se efectuó el rescate de cuatro vehículos que quedaron varados, principalmente en la calle Progreso.

$!Corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo especial en Frontera para atender las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas durante la madrugada y mañana de ayer lunes.
Corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo especial en Frontera para atender las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas durante la madrugada y mañana de ayer lunes. LIDIET MEXICANO

Las labores también permitieron mantener operativos los pasos a desnivel de la colonia Occidental, la Zona Centro y el bulevar Ejército Mexicano, sobre la carretera 30, evitando mayores complicaciones en la movilidad de la ciudad.

Durante las últimas horas, el nivel del Arroyo Frontera descendió considerablemente, reduciendo el riesgo para la población. Sin embargo, las autoridades continúan realizando recorridos de supervisión en diversos sectores, especialmente en colonias del norte de la ciudad, la Zona Centro y la colonia 10 de Mayo, donde además se llevan a cabo labores de limpieza y apoyo a las familias afectadas.

$!Como parte de las acciones de apoyo a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en Frontera, personal del Ayuntamiento realizó la entrega de alimentos y bebidas a ciudadanos que resultaron perjudicados.
Como parte de las acciones de apoyo a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en Frontera, personal del Ayuntamiento realizó la entrega de alimentos y bebidas a ciudadanos que resultaron perjudicados. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reconoció el esfuerzo de todas las corporaciones participantes y agradeció la colaboración de la ciudadanía, destacando que la coordinación entre autoridades y sociedad fue fundamental para atender la contingencia de manera eficaz.

El Gobierno Municipal exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial, ya que los pronósticos indican la posibilidad de nuevas precipitaciones en los próximos días.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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