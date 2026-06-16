Responde Frontera con rapidez ante lluvias históricas; atienden viviendas afectadas y realizan evacuaciones preventivas

FRONTERA, COAH.- La intensa lluvia registrada durante la madrugada y mañana de este lunes movilizó a las corporaciones de emergencia y dependencias municipales de Frontera, que desplegaron un operativo especial para proteger a la población y atender las afectaciones derivadas de este fenómeno climático considerado atípico. Por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, permitiendo una respuesta coordinada entre Protección Civil, Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Servicios Primarios, DIF Municipal y otras áreas del Ayuntamiento, que trabajaron en conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Las precipitaciones superaron ampliamente los pronósticos meteorológicos previstos para la región, provocando un aumento repentino en los escurrimientos y el desbordamiento del Arroyo Frontera. Autoridades señalaron que las condiciones registradas fueron similares a las observadas durante el paso del huracán Alex en 2010. Como resultado de las acciones implementadas, se brindó atención a 16 viviendas que presentaron afectaciones por el ingreso de agua, además de realizar la evacuación preventiva de 10 personas que decidieron resguardarse con familiares. Asimismo, se efectuó el rescate de cuatro vehículos que quedaron varados, principalmente en la calle Progreso.

Las labores también permitieron mantener operativos los pasos a desnivel de la colonia Occidental, la Zona Centro y el bulevar Ejército Mexicano, sobre la carretera 30, evitando mayores complicaciones en la movilidad de la ciudad. Durante las últimas horas, el nivel del Arroyo Frontera descendió considerablemente, reduciendo el riesgo para la población. Sin embargo, las autoridades continúan realizando recorridos de supervisión en diversos sectores, especialmente en colonias del norte de la ciudad, la Zona Centro y la colonia 10 de Mayo, donde además se llevan a cabo labores de limpieza y apoyo a las familias afectadas.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reconoció el esfuerzo de todas las corporaciones participantes y agradeció la colaboración de la ciudadanía, destacando que la coordinación entre autoridades y sociedad fue fundamental para atender la contingencia de manera eficaz. El Gobierno Municipal exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial, ya que los pronósticos indican la posibilidad de nuevas precipitaciones en los próximos días.

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