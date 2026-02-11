Fallece niño de 8 años por sarampión en Durango; refuerzan alerta sanitaria

DURANGO, DGO.- Un menor de 8 años, originario del municipio de El Mezquital, perdió la vida este martes en el Hospital Materno Infantil de la capital duranguense, tras complicaciones derivadas del sarampión, informó la Secretaría de Salud del estado.

El secretario de Salud, Moisés Nájera Torres, confirmó que se trata de un caso importado, detectado en el seno de una familia de jornaleros agrícolas que regresaba de trabajar en el estado de Sinaloa. De acuerdo con el funcionario, el contagio no se originó en Durango, sino que fue adquirido fuera de la entidad.

El menor fue ingresado al nosocomio en estado crítico, luego de presentar al menos cinco días consecutivos de fiebre alta, además de otros síntomas característicos de la enfermedad, como erupciones cutáneas y malestar general. Según el reporte oficial, el paciente contaba con comorbilidades previas, lo que agravó su condición clínica y redujo su capacidad de respuesta ante la infección.

Personal médico aplicó los protocolos correspondientes para el manejo de enfermedades transmisibles; sin embargo, debido a la evolución desfavorable del cuadro, el niño falleció pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud.

Tras confirmarse el deceso, las autoridades sanitarias activaron acciones de vigilancia epidemiológica en la zona de origen de la familia y entre los posibles contactos, con el fin de descartar nuevos contagios y contener cualquier brote.

Asimismo, la Secretaría de Salud emitió un llamado urgente a la población para revisar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente en el caso de niñas, niños y personas que viajan o laboran fuera del estado.

Entre los puntos clave del exhorto destacan:

Obligatoriedad: Se enfatiza la importancia de la vacunación en personas que se trasladan constantemente por motivos laborales, como jornaleros agrícolas, así como en quienes viajan a otras entidades.

Disponibilidad: Las autoridades aseguraron que existe abasto suficiente de vacunas SR (doble viral) y SRP (triple viral) en centros de salud y hospitales del estado.

Población objetivo: El esquema de inmunización está dirigido a personas desde los 6 meses y hasta los 49 años de edad, de acuerdo con los lineamientos federales.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante la vacunación, por lo que insistió en no bajar la guardia y acudir de manera oportuna a los módulos de inmunización para evitar nuevos casos y proteger a los grupos más vulnerables.