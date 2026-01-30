Salvan a adolescente de quitarse la vida en el mismo lugar donde falleció su hermano, en Monclova

Monclova
/ 30 enero 2026
    Salvan a adolescente de quitarse la vida en el mismo lugar donde falleció su hermano, en Monclova
    La intervención evitó que la tragedia se repitiera en la misma vivienda donde meses atrás murió su hermano mayor. FOTO: ARCHIVO

El adolescente atravesaba una crisis emocional asociada a problemas personales y consumo de sustancias, agravada por el antecedente de su hermano mayor

MONCLOVA, COAH.- La colonia San Miguel volvió a ser escenario de una emergencia familiar la noche del pasado miércoles, cuando un joven de 17 años fue hallado intentando suicidarse dentro del mismo domicilio donde meses atrás su hermano mayor se quitó la vida en Monclova.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la calle Pino esquina con Jamaica. La madre del adolescente, identificada como Vicky, logró intervenir a tiempo al percatarse de que su hijo atravesaba una severa crisis emocional, presuntamente vinculada a problemas de adicción que afectan su entorno personal y familiar.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), junto con elementos policiales, arribaron al domicilio para atender al joven, identificado como Lester ¨N¨. Los rescatistas encontraron al adolescente consciente, con una lesión leve en el cuello provocada por un cable, evitando que la situación se tornara fatal. Tras la evaluación, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Durante la intervención, los rescatistas mantuvieron un diálogo cercano y humano tanto con Lester como con su madre, ofreciendo orientación emocional y estrategias de acompañamiento para prevenir futuros intentos. El joven fue invitado a integrarse como voluntario al grupo de rescate, una oportunidad que aceptó para alejarse de las adicciones y canalizar su experiencia en ayuda hacia otros.

El hecho ha reactivado la memoria del pasado trágico: en mayo de 2025, José Ángel ¨N¨, hermano mayor de Lester, se suicidó en el mismo pasillo del domicilio. Vecinos aseguran que desde entonces se perciben ruidos y presencias extrañas en la vivienda, hecho que ha reforzado la sensación de que la casa permanece marcada por el suceso.

Afortunadamente, la rápida intervención de la madre y la presencia de cuerpos de emergencia evitaron que se repitiera la tragedia. Las autoridades y rescatistas recomiendan reforzar la vigilancia y mantener apoyo psicológico constante para Lester, mientras la familia enfrenta el duelo y busca que su hijo encuentre un camino distinto, lejos del sufrimiento que marcó su hogar.

El caso mantiene en alerta a la colonia San Miguel, donde los vecinos recuerdan con pesar la pérdida de José Ángel y celebran que esta vez la intervención haya salvado una vida.

