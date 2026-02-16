Encuentran a mujer en estado de descomposición, en Saltillo

Una adulta mayor fue encontrada sin vida dentro de la recámara de su domicilio durante la tarde de este lunes, en la colonia Parque de la Cañada.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de María Elena N., de 84 años de edad. El reporte se recibió cerca de las tres de la tarde en el inmueble ubicado en la calle Paseo de los Alhelíes, esquina con Paseo de las Azucenas.

Según informes de las autoridades, el cuerpo se encontraba en la recámara principal y, al parecer, presentaba signos de descomposición en los pies. Una de sus hermanas, identificada como Gloria N., declaró que alrededor de las 09:00 horas acudió a visitarla, pero no obtuvo respuesta. Ante la falta de comunicación, se contactó al 911 y posteriormente se obtuvo permiso de la hija de la víctima, quien reside en la Ciudad de México, para ingresar a la vivienda.

Para poder acceder al domicilio, se contrató a un cerrajero; sin embargo, al no lograr abrir la puerta debido a que tenía un pasador, se autorizó el ingreso por la fuerza. Tras entrar al inmueble, se llevaron la desagradable sorpresa de encontrar a la propietaria sin vida.

Vecinos y una doctora que vive en la misma calle constataron la ausencia de signos vitales y sugirieron que pudo haber sufrido un problema vascular. Al arribar las autoridades, el área de la recámara principal fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.