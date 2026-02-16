EU deporta a 9 migrantes en secreto, sin considerar sus protecciones legales

Por: Pranav Baskar and Hamed Aleaziz

En el marco de un acuerdo secreto de deportación, el gobierno de Donald Trump trasladó en enero a Camerún a nueve personas, a casi todas las cuales se les había concedido protección judicial para no ser devueltas a sus países de origen.

Ninguna de ellas es oriunda de la nación africana de Camerún, según documentos del gobierno obtenidos por The New York Times y abogados de los deportados. Además, Estados Unidos no ha llegado a ningún acuerdo público con Camerún para aceptar deportados que procedan de otras naciones.

Varios de los hombres y mujeres deportados —de cuyos casos no se ha informado anteriormente— dijeron al Times que no sabían que iban a ser enviados a Camerún hasta que fueron esposados y encadenados en un vuelo del Departamento de Seguridad Nacional que salió de Alexandria, Luisiana, el 14 de enero.

Cuando se le contactó por teléfono, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camerún declinó hacer comentarios, y cuando se le preguntó por los términos de un posible acuerdo, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no haría comentarios sobre sus “comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”.

La mayoría de esos migrantes y sus abogados dicen que desde entonces están detenidos en un complejo estatal de Yaundé, la capital de Camerún. Dicen que las autoridades locales les han indicado que no pueden abandonar las instalaciones a menos que acepten regresar a sus países de origen, de los que huyeron para escapar de la guerra o la persecución.

Por lo que se sabe, las deportaciones son las primeras expulsiones de este tipo a Camerún. Ponen de relieve el extraordinario secretismo que rodea el esfuerzo de deportación global del presidente Trump. Mediante acuerdos poco transparentes forjados con gobiernos dispuestos a ello —a menudo a cambio de dinero—, Estados Unidos ha deportado a cientos de personas a países que pueden no respetar las protecciones de expulsión que se les han concedido en los tribunales estadounidenses, enviándolas de regreso a los peligros de los que huían.

El Times reconstruyó el relato de las deportaciones secretas a Camerún mediante entrevistas telefónicas con cuatro personas que viajaron en el vuelo y sus abogados, y verificó sus expulsiones y estatus de protección mediante documentos del gobierno que mostraban que la mayoría contaban con protecciones de expulsión. Los migrantes hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias.

Un hombre de 37 años, originario de Zimbabue, comparó la deportación con una operación de contrabando y dijo que a él y a los demás migrantes los “dejaron caer como paquetes de UPS” en Camerún. El hombre, que llevaba 15 años viviendo en Estados Unidos, dijo que los funcionarios cameruneses les estaban presionando para que volvieran a sus países de origen. Dijo que se había ido de Zimbabue tras ser detenido por negarse a alistarse en el ejército y que temía por su vida si regresaba allí.