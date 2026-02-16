Demanda de Trump por difamación contra la BBC irá a juicio en 2027

Internacional
/ 16 febrero 2026
    Demanda de Trump por difamación contra la BBC irá a juicio en 2027
    Un juez de Estados Unidos dio a conocer que la demanda de 10 mil millones de dólares impulsada por presidente Donald Trump contra la BBC puede ir a juicio en 2027. AP/Kin Cheung
AP
por AP

El presidente estadounidense presentó una demanda en diciembre por la forma en que la British Broadcasting Corporation editó un discurso que pronunció el 6 de enero de 2021

LONDRES- Un juez de Estados Unidos afirmó que la demanda de 10 mil millones de dólares del presidente Donald Trump contra la BBC puede ir a juicio en 2027.

El juez Roy K. Altman, del tribunal federal para el Distrito Sur de Florida, rechazó un intento de la emisora nacional británica de retrasar el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Amada y criticada, la BBC enfrenta una demanda de Trump por 10 mil millones de dólares

Fijó la fecha del juicio para febrero de 2027.

Trump presentó una demanda en diciembre por la forma en que la BBC editó un discurso que pronunció el 6 de enero de 2021. La reclamación solicita 5 mil millones de dólares por daños y perjuicios por difamación y 5 mil millones por prácticas comerciales desleales.

El discurso tuvo lugar antes que algunos de los simpatizantes de Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos, cuando el Congreso se disponía a certificar la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de 2020, que Trump afirmó falsamente que le habían robado.

La BBC había emitido el documental —titulado “Trump: A Second Chance?”— días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Unió tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y a “luchar como el demonio”. Entre las partes recortadas había un fragmento en que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran de manera pacífica.

La emisora se ha disculpado con Trump por la edición del discurso del 6 de enero. Pero la BBC, financiada con fondos públicos, rechaza las afirmaciones de que lo difamó. La polémica provocó las renuncias del principal ejecutivo de la BBC y de su director de noticias.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno británico envuelto en disputa entre Trump y la BBC

Documentos presentados el mes pasado indicaron que la BBC planea presentar una moción para desestimar el caso con el argumento de que el tribunal carece de jurisdicción y de que Trump no formuló una reclamación.

Antes de esa moción, pidió al tribunal que pospusiera la fase de descubrimiento de pruebas, el proceso previo al juicio en que las partes deben entregar documentos y otra información, a la espera de una decisión sobre la moción de desestimación. El proceso de descubrimiento podría obligar a la BBC a entregar montones de correos electrónicos y otros materiales relacionados con su cobertura sobre Trump.

El juez señaló que la moción “es prematura” porque es demasiado pronto en el proceso legal para que la BBC solicite una suspensión de ese tipo.

