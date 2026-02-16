Coahuila gana cuatro medallas en el Indoor World Series Mérida 2026 de tiro con arco

La delegación coahuilense tuvo presencia en las finales del Indoor World Series Mérida 2026 de tiro con arco bajo techo, donde logró un total de cuatro medallas en distintas categorías, destacando tanto en la rama femenil como varonil.

En la modalidad de arco recurvo femenil, la arquera saltillense Ángela Ruiz Rosales obtuvo la medalla de oro tras imponerse 6-0 a la olímpica Alejandra Valencia en el duelo por el primer lugar. Durante la final, Ruiz Rosales mantuvo consistencia en cada set con parciales de 30-29, 30-29 y 30-29. La coahuilense llegó a esta instancia como la primera sembrada de la fase clasificatoria, condición que sostuvo hasta cerrar su participación en lo más alto del podio.

En el arco recurvo varonil, Coahuila colocó a dos representantes dentro de los primeros tres puestos. El saltillense Matías Grande Kalionchiz consiguió la medalla de oro luego de enfrentar al estadounidense Nicholas D’Amour. Tras cinco sets en los que alternaron ventajas con parciales de 29-28, 30-30, 30-29, 29-30 y 28-29, el encuentro se definió en flecha de desempate. Fue en ese disparo final donde el coahuilense logró colocar su tiro más cercano al centro para asegurar el triunfo.

Por su parte, Juan Pablo Téllez se quedó con la medalla de bronce en la misma prueba, tras vencer en el duelo por el tercer lugar al experimentado Luis Álvarez. El enfrentamiento se mantuvo parejo desde el inicio con parciales de 27-28, 29-27, 28-29, 28-28 y 30-28, lo que obligó también a una flecha de desempate. En ese momento, el arquero de Saltillo logró un 10, superando el 9 de su rival para asegurar su lugar en el podio.