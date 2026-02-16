Coahuila gana cuatro medallas en el Indoor World Series Mérida 2026 de tiro con arco

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 16 febrero 2026
    Coahuila gana cuatro medallas en el Indoor World Series Mérida 2026 de tiro con arco
    Matías Grande Kalionchiz se quedó con el primer lugar tras derrotar a Nicholas D’Amour en flecha de desempate. FOTO: FB/INEDEC

La delegación obtuvo cuatro medallas, con oros para Ángela Ruiz Rosales y Matías Grande Kalionchiz, además de bronces de Juan Pablo Téllez y Susana García Flores en sus respectivas categorías

La delegación coahuilense tuvo presencia en las finales del Indoor World Series Mérida 2026 de tiro con arco bajo techo, donde logró un total de cuatro medallas en distintas categorías, destacando tanto en la rama femenil como varonil.

En la modalidad de arco recurvo femenil, la arquera saltillense Ángela Ruiz Rosales obtuvo la medalla de oro tras imponerse 6-0 a la olímpica Alejandra Valencia en el duelo por el primer lugar. Durante la final, Ruiz Rosales mantuvo consistencia en cada set con parciales de 30-29, 30-29 y 30-29. La coahuilense llegó a esta instancia como la primera sembrada de la fase clasificatoria, condición que sostuvo hasta cerrar su participación en lo más alto del podio.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA lanza merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026: estos son los precios

En el arco recurvo varonil, Coahuila colocó a dos representantes dentro de los primeros tres puestos. El saltillense Matías Grande Kalionchiz consiguió la medalla de oro luego de enfrentar al estadounidense Nicholas D’Amour. Tras cinco sets en los que alternaron ventajas con parciales de 29-28, 30-30, 30-29, 29-30 y 28-29, el encuentro se definió en flecha de desempate. Fue en ese disparo final donde el coahuilense logró colocar su tiro más cercano al centro para asegurar el triunfo.

Por su parte, Juan Pablo Téllez se quedó con la medalla de bronce en la misma prueba, tras vencer en el duelo por el tercer lugar al experimentado Luis Álvarez. El enfrentamiento se mantuvo parejo desde el inicio con parciales de 27-28, 29-27, 28-29, 28-28 y 30-28, lo que obligó también a una flecha de desempate. En ese momento, el arquero de Saltillo logró un 10, superando el 9 de su rival para asegurar su lugar en el podio.

Otra de las preseas para la delegación estatal llegó en la categoría compuesto Sub 18 femenil, donde Susana García Flores obtuvo el bronce al derrotar a María Gómez con marcador de 144-140. En este enfrentamiento registró parciales de 29-28, 29-29, 29-28, 28-27 y 29-28, resultado que le permitió cerrar dentro de las tres mejores de su división.

En tanto, Sebastián García Flores finalizó en la cuarta posición dentro del compuesto varonil, luego de caer en el duelo por el tercer lugar ante el neerlandés Mike Schloesser por 150-148.

Con estos resultados, Coahuila cerró su participación en esta etapa del circuito internacional con presencia en el medallero y finales disputadas en distintas modalidades del tiro con arco bajo techo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tiro con arco
resultados

Localizaciones


Mérida

Personajes


Ángela Ruiz
Matías Grande

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
true

Marx Arriaga, una cortina de humo en el reacomodo político-electoral de Morena
La dependencia federal prevé publicar esta semana reglas para espectáculos masivos con medidas de transparencia en precios, información previa y condiciones de compra

Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México
La actriz de doblaje y figura histórica de la radio mexicana murió a los 107 años, dejando una huella profunda en generaciones que crecieron con su voz en series animadas y cine.

A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
Autoridades capitalinas llaman a reforzar la seguridad digital mediante verificación en dos pasos y manejo responsable del código de acceso a cuentas personales

Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un desvanecimiento durante un desfile en Ambato, Ecuador. Fue atendida de inmediato y logró recuperarse, aunque el incidente generó preocupación en redes.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador
Los Dolphins buscan flexibilidad financiera y nuevos ajustes estratégicos para la próxima temporada de la NFL.

¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins