Da Fiscalía de NL carpetazo al caso contra Armando Castilla; reafirma que hubo fabricación de pruebas

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León declaró el no ejercicio de la acción penal hacia Armando Castilla Galindo, director general de VANGUARDIA, al quedar en claro que se fabricaron pruebas para acusarlo de un supuesto delito de fraude. La instancia de procuración de justicia de la vecina entidad emitió este miércoles 28 de enero de 2026 un Acuerdo de Opinión de no Ejercicio de Acción Penal en donde notifica que no se ejercerá acción penal en contra del directivo de esta casa editorial. TE PUEDE INTERESAR: Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA “Resuelve dictar OPINIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL dentro de la carpeta de investigación con número 6338/2025-UTM-MTY, por los motivos expuestos con antelación a favor de ARMANDO CASTILLA GALINDO de conformidad con lo establecido en los artículos 131 Fracción XIII, 255 y 327 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia en el Estado”, es la conclusión de este documento firmado por Carlos Francisco Guerrero Peña, agente del Ministerio Público Investigador.

El mismo miércoles, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó en entrevista radiofónica con Mario Gámez, en Monterrey, que se había dado esta opinión de no ejercicio de la acción penal y que se había decidido por la Fiscalía a su cargo no impugnar la decisión del Poder Judicial de dejar en libertad a Castilla Galindo. TE PUEDE INTERESAR: Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA “A mayor abundamiento di instrucciones precisas para que se dictara el inejercicio (de la acción penal) dentro de esa carpeta, además de no impugnar una resolución del Poder Judicial notoriamente apegada a derecho”, dijo Flores Saldívar en la entrevista. En el análisis realizado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se considera la versión dada a conocer por Marco Antonio Fuentes Garza, quien acusó por fraude a Armando Castilla, señalando que le había entregado 700 mil pesos en una cafetería Starbucks, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León el pasado 27 de agosto de 2025.

Sin embargo, el análisis recoge las pruebas entregadas por Castilla Galindo y su defensa, entre ellas el pasaporte del directivo de esta casa editorial que confirma que él estuvo desde el día 26 y hasta el 29 de agosto en Medellín, Colombia para asistir a un evento de la industria de la impresión. TE PUEDE INTERESAR: Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación Asimismo, la defensa de Castilla Galindo entregó otras pruebas como facturas y boletos de avión que se realizaron para este viaje a Colombia. Además se contó con testimonios de personas que confirmaron este viaje a Colombia del día 26 al 29 de agosto.

“Esta Representación Social considera que no se acredita la preexistencia de alguna conducta viciada que pudiera dar lugar a que el aquí investigado lograse vencer la voluntad del denunciante para obtener de este lucro indebido, ya que fue comprobado por el investigado que en la fecha que hace referencia el querellante que se materializaron los hechos delictivos a que se dice haber sido víctima el investigado no se encontraba en el país. TE PUEDE INTERESAR: Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados “En consecuencia, esta Fiscalía se encuentra impedida de conocer de la reclamación del denunciante toda vez que es evidente que el C. ARMANDO CASTILLA GALINDO no participó en la comisión del hecho delictivo que se le acusa”, concluye la Fiscalía. Por estas pruebas iniciales, la instancia de procuración de justicia considera innecesario entrar al estudio de otros elementos de esta denuncia fabricada.