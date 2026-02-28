Sangriento final en boda: riña deja dos heridos y una novia embarazada hospitalizada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como la consolidación legal de un compromiso en las Bodas Comunitarias, derivó en una madrugada de caos, sangre y movilización policial en la colonia 21 de Marzo en Monclova. El festejo de unión entre Cristian “El Moncho” y Guadalupe Medina fue interrumpido violentamente por un grupo de sujetos que transformaron la convivencia familiar en una batalla campal sobre la avenida Oriente y la calle 40.

IRRUPCIÓN Y VIOLENCIA

Alrededor de las 02:00 horas de este viernes, la tranquilidad del evento se rompió cuando varios jóvenes arribaron al domicilio a bordo de motocicletas. Según los testimonios recabados en el lugar, los recién llegados comenzaron a provocar a los asistentes, escalando rápidamente de los insultos a las agresiones físicas. La gresca involucró golpes, empujones y el uso de objetos contundentes, lo que obligó a los invitados a buscar refugio mientras otros intentaban frenar el avance de los agresores.

El enfrentamiento dejó como saldo principal a dos hermanos lesionados, identificados como Héctor y Rodolfo Barbosa, de 21 y 26 años respectivamente. De acuerdo con los reportes de las autoridades, ambos sujetos no figuraban en la lista de invitados y habrían llegado al sitio junto con el grupo de provocadores.

La peor parte la llevó Rodolfo, quien terminó inconsciente tras recibir un impacto directo en la cabeza con un bat de aluminio. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para estabilizar a los hermanos, quienes presentaban múltiples contusiones en diversas partes del cuerpo, siendo trasladados posteriormente a un hospital bajo observación médica.

NOVIA BAJO VIGILANCIA MÉDICA

La violencia del incidente alcanzó a la contrayente, Princesa Guadalupe “M”, de 21 años. La joven, quien cursa su sexto mes de gestación, sufrió una severa crisis nerviosa al presenciar cómo su boda se convertía en un escenario de criminalidad. Debido a su estado de embarazo y el riesgo que la situación representaba para el producto, fue trasladada de urgencia a un nosocomio para recibir atención especializada y seguimiento médico.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona y tomaron control de la situación tras múltiples llamadas de auxilio al sistema de emergencias. Se informó que la autoridad se mantiene a la espera de que los hermanos Barbosa sean dados de alta para proceder con su aseguramiento y puesta a disposición ante las instancias correspondientes, debido a su presunta participación en la irrupción violenta y el inicio de la riña que arruinó la celebración matrimonial.

