José María Morales pide licencia para buscar diputación local en Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAH.- José María Morales presentó su licencia para separarse del cargo como Administrador Fiscal del Estado, con el objetivo de participar en el proceso electoral para la renovación del Congreso local.

El exfuncionario informó que su decisión responde a su intención de contender por la Diputación Local del Distrito 12, que comprende los municipios de Arteaga, Parras, General Cepeda y Ramos Arizpe.

“Lo hago para estar en posibilidades de contender por la Diputación Local del Distrito 12... Asumo este reto con mucha seriedad y compromiso y trabajaré en consecuencia para estar a la altura del mismo”, expresó.

Morales cuenta con experiencia en la administración pública, al haberse desempeñado como alcalde de Ramos Arizpe durante el periodo 2019-2021, y posteriormente tras su reelección para el periodo 2022-2024.

Con esta decisión, buscará integrarse al próximo Congreso del Estado en el marco del proceso electoral que se llevará a cabo en la entidad.