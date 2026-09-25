Sentencian a mujer a seis años y tres meses por declaraciones falsas en Monclova, Coahuila

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    Sentencian a mujer a seis años y tres meses por declaraciones falsas en Monclova, Coahuila
    Nancy ‘N’ recibió una condena de seis años y tres meses de prisión por declaraciones falsas ante la autoridad. ARCHIVO

El caso involucra a Edgar Noé ‘N’, un transportista que fue encarcelado tras ser señalado de incumplir las restricciones de una condena condicional

MONCLOVA, COAH.— Una pena de seis años y tres meses de prisión fue impuesta a Nancy “N” por declaraciones falsas ante la autoridad en un proceso relacionado en Monclova, Coahuila, con el encarcelamiento de su expareja, Edgar Noé “N”, conductor de tráiler que realizaba viajes a Estados Unidos.

La jueza Karla de Ávila dictó la sentencia contra la mujer, que fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de San Pedro de las Colonias. Las sanciones económicas reportadas superan los 712 mil pesos entre reparación del daño y multa.

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El caso tiene como antecedente una condena contra Edgar Noé “N” por violencia familiar, por la cual obtuvo el beneficio de la condena condicional. Esa resolución le permitía permanecer en libertad sujeto a restricciones, entre ellas no acercarse a su expareja ni molestarla.

En marzo de 2023, Nancy aseguró ante las autoridades que el hombre la seguía y había acudido a su domicilio. El señalamiento derivó en la revocación del beneficio y en su ingreso a prisión.

La defensa presentó elementos para demostrar que, en la fecha señalada, el transportista se encontraba en Estados Unidos por trabajo. Tras la revisión judicial del caso, Edgar Noé “N” recuperó la libertad y emprendió un proceso contra su expareja por las declaraciones rendidas ante la autoridad.

Los antecedentes distinguen esa acusación de incumplimiento de la causa original por violencia familiar. La condena contra Nancy no permite afirmar, sin conocer el contenido de las resoluciones, que la denuncia inicial también hubiera sido falsa.

El encarcelamiento afectó la situación económica del transportista, quien perdió su empleo y vendió bienes para cubrir los gastos de su defensa. Las versiones disponibles sitúan su estancia en prisión entre seis y diez meses, un dato pendiente de precisión documental.

La reparación del daño se reportó en 576 mil 822 pesos, además de una multa superior a 136 mil pesos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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