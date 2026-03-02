Si se comprueba que hubo extorsión de policías, se sancionará y se dará de baja: Alcalde de Monclova

Monclova
/ 2 marzo 2026
    Si se comprueba que hubo extorsión de policías, se sancionará y se dará de baja: Alcalde de Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez aseguró que no se permitirán abusos de autoridad en la Policía de Monclova. LIDIET MEXICANO

Aunque la queja surgió inicialmente como una denuncia en redes sociales, el Gobierno Municipal confirmó que el proceso de sanción se iniciará de manera automática

MONCLOVA, COAH.- Luego de que elementos de Seguridad Pública fueron evidenciados presuntamente extorsionando a una familia vulnerable del sector oriente de la ciudad, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, advirtió que cualquier policía que incurra en este tipo de conductas será sancionado y, de ser necesario, dado de baja de la corporación.

El edil señaló que este tipo de señalamientos no serán ignorados y que, incluso cuando no exista una denuncia formal, se dará seguimiento de oficio a través de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública, instancia encargada de investigar los hechos, citar a los elementos involucrados y determinar las sanciones correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Extorsiona policía de Monclova a familia en el oriente; lo exhiben en redes sociales

Subrayó que la corporación está integrada por servidores públicos comprometidos con su labor, pero dejó en claro que no se permitirá que acciones individuales dañen la confianza ciudadana. “La institución somos más, y si alguien decide tomar un mal camino en sus acciones diarias como servidor público, hay que actuar en consecuencia”, expresó.

Autoridades municipales instan a los monclovenses a reportar cualquier irregularidad de los servidores públicos.
Autoridades municipales instan a los monclovenses a reportar cualquier irregularidad de los servidores públicos. REDES SOCIALES

Indicó que, durante la actual administración, ya han sido dados de baja alrededor de 10 elementos por incurrir en faltas administrativas o conductas indebidas, mientras que otros más se encuentran en proceso de investigación, lo que refleja el compromiso de mantener una corporación confiable y profesional.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso o acto irregular, señalando que pueden acudir directamente con el director de Seguridad Pública, el regidor del área o utilizar los canales institucionales, incluso de manera anónima, para garantizar que se actúe conforme a la ley.

Finalmente, reiteró que no habrá tolerancia para actos de extorsión ni abusos de autoridad, y que todo elemento que traicione la confianza de la población será investigado y separado de su cargo, con el objetivo de proteger a las familias y fortalecer la seguridad en Monclova.

