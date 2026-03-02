Si se comprueba que hubo extorsión de policías, se sancionará y se dará de baja: Alcalde de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Luego de que elementos de Seguridad Pública fueron evidenciados presuntamente extorsionando a una familia vulnerable del sector oriente de la ciudad, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, advirtió que cualquier policía que incurra en este tipo de conductas será sancionado y, de ser necesario, dado de baja de la corporación.

El edil señaló que este tipo de señalamientos no serán ignorados y que, incluso cuando no exista una denuncia formal, se dará seguimiento de oficio a través de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública, instancia encargada de investigar los hechos, citar a los elementos involucrados y determinar las sanciones correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Extorsiona policía de Monclova a familia en el oriente; lo exhiben en redes sociales

Subrayó que la corporación está integrada por servidores públicos comprometidos con su labor, pero dejó en claro que no se permitirá que acciones individuales dañen la confianza ciudadana. “La institución somos más, y si alguien decide tomar un mal camino en sus acciones diarias como servidor público, hay que actuar en consecuencia”, expresó.