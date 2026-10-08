SIMAS Monclova lleva a escuelas el cuidado del agua y lanza concurso de calaveritas

MONCLOVA, COAH.- El cuidado del agua y las tradiciones mexicanas se combinarán en el concurso de “Calaveritas Literarias SIMAS 2026”, mediante el cual el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera busca involucrar a estudiantes en acciones de concientización sobre el uso responsable del recurso. Como parte de estas actividades, personal del Departamento de Cultura del Agua visitó recientemente la Escuela Primaria 147, ubicada en la zona centro de Monclova, donde ofreció una plática a niñas y niños sobre la importancia de evitar el desperdicio y aprovechar de manera responsable el agua.

Durante la visita, el jefe del Departamento de Cultura del Agua, Oscar Cadena, invitó a los estudiantes a participar en el concurso, cuya finalidad es aprovechar las tradicionales calaveritas literarias para transmitir mensajes relacionados con el cuidado del agua y, al mismo tiempo, estimular la creatividad de los menores.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de cuarto grado de primaria hasta tercero de secundaria de Monclova y Frontera. Los trabajos podrán entregarse hasta el lunes 26 de octubre de 2026. Las bases y los criterios de evaluación están disponibles en la página oficial de Facebook de SIMAS Monclova-Frontera y en las direcciones de los planteles participantes. Los ganadores recibirán como premio un Nintendo Switch para el primer lugar, un celular para el segundo y una bicicleta para el tercero. Cadena llamó a los estudiantes a aprovechar esta actividad para desarrollar su creatividad y utilizar las calaveritas literarias como una forma de promover entre sus compañeros y familias la importancia de cuidar el agua.

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