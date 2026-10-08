Coahuila: Abel fue ultimado con un arma de fuego tras contactar a un hombre por una aplicación

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Abel Bernardo Castillo Peña, de 21 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza luego de contactar mediante una aplicación de internet a un hombre con quien acordó encontrarse en San Buenaventura; por estos hechos ya fue detenido Martín “N”, señalado como probable responsable del homicidio. Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado, confirmó que el joven fue localizado sin vida en un área despoblada de San Buenaventura, luego de que su familia reportara su desaparición desde el pasado 5 de octubre.

Abel había salido de su domicilio en el ejido La Cruz, en Frontera, durante la tarde-noche del lunes. Al no regresar y perder contacto con él, su familia presentó la denuncia el martes, iniciándose las investigaciones para tratar de localizarlo. La búsqueda terminó con el peor desenlace. El joven fue encontrado sin vida en un lugar en construcción, ubicado en una zona despoblada que no cuenta con calle ni número. Lazo Chapa explicó que Abel y Martín “N” no tenían una relación previa. Ambos hicieron contacto mediante una plataforma digital, donde se conocieron y posteriormente acordaron encontrarse, siendo en San Buenaventura donde ocurrió el homicidio. La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un disparo de arma de fuego en la cabeza. El arma utilizada habría sido calibre 7.65. Como parte de las investigaciones, los agentes establecieron que Abel llegó hasta el lugar a bordo de un vehículo propiedad del ahora detenido. Por ello, la Fiscalía realizó un cateo en el domicilio de Martín “N”, originario de Frontera, donde aseguró el vehículo y otros posibles datos de prueba relacionados con el crimen.

El delegado señaló que las herramientas digitales fueron fundamentales para avanzar en la investigación, al permitir revisar videos, mensajes, llamadas y otros elementos relacionados con el contacto que ambos tuvieron antes del encuentro. Martín “N” fue detenido el miércoles y permanece bajo custodia mientras la Fiscalía integra la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se ha establecido un móvil aparente y tampoco se presume la participación de más personas. La Fiscalía trabaja en la integración de los elementos necesarios para solicitar el mandamiento judicial correspondiente y llevar el caso ante un juez por el delito de homicidio calificado. La familia de Abel confirmó su fallecimiento después de varios días de angustia, durante los cuales pidió el apoyo de la ciudadanía para localizarlo. Abel Bernardo era de complexión robusta, medía aproximadamente 1.94 metros y pesaba alrededor de 100 kilos. Tenía tez aperlada, ojos café y cabello corto de color negro. Al momento de su desaparición vestía una playera de resaque tipo basquetbolista, short negro y sandalias.