SIMAS Monclova supera meta de inversión y cerrará 2025 con 59 mdp en obras

Monclova
/ 3 diciembre 2025
    SIMAS Monclova supera meta de inversión y cerrará 2025 con 59 mdp en obras
    Eduardo Campos, gerente general del SIMAS Monclova–Frontera, informó que el organismo superó la meta de inversión prevista para 2025 y anunció nuevas obras de agua y drenaje. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

El SIMAS cerrará 2025 con fuerte inversión en obras hidráulicas, además de cumplir con las prestaciones laborales de sus cerca de 400 trabajadores, asegura su gerente general

MONCLOVA, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera superó la meta de inversión correspondiente al año 2025, afirmó el gerente general Eduardo Campos Villarreal.

TE PUEDE INTERESAR: Unesco reconoce a Coahuila por su labor de alfabetización inicial

En entrevista con VANGUARDIA, el funcionario detalló que para este año se tenía prevista una inversión de 57 millones de pesos en obras de red de agua y drenaje, cifra que se cumplió al cierre de noviembre. Sin embargo, aseguró que el monto total se incrementará a 59 millones de pesos.

$!Las nuevas obras de diciembre y los proyectos programados para 2026 buscan mejorar la red hidráulica en colonias clave de Monclova.
Las nuevas obras de diciembre y los proyectos programados para 2026 buscan mejorar la red hidráulica en colonias clave de Monclova. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

“Empezamos con 57 millones, era el compromiso de meta; llegaremos a 59 millones de pesos”, expresó.

Dijo que durante diciembre se ejecutarán otras obras, cada una con un costo aproximado de un millón de pesos, en las colonias Guadalupe y Zona Centro de Monclova. Se tratará de trabajos de reposición de red de agua y de drenaje, lo que mejorará el servicio que se brinda a los usuarios del sistema.

Destacó que aún quedan algunos proyectos pendientes de reposición de tuberías, los cuales se programarán para iniciar durante los primeros meses de 2026.

Para el siguiente año se contempla una inversión global de 60 millones de pesos.

Además, el gerente agregó que se ha cumplido con los pagos de aguinaldos tanto al personal sindicalizado como al de confianza, que suma alrededor de 400 trabajadores. Solo quedará pendiente el pago del ahorro para la plantilla laboral, el cual se realizará en los próximos días. En estas prestaciones, el SIMAS eroga 5 millones de pesos.

Temas


Agua
inversiones

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


SIMAS

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ampliación de la carretera a Derramadero es una de las obras viales clave para la Región Sureste de la entidad.

Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas.

Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado
Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
true

POLITICÓN: Así operó Roberto Sandoval el acaparamiento y venta de certificados de agua en Coahuila
AMLO: Un pretexto rumbo al 2027

AMLO: Un pretexto rumbo al 2027
true

Seguridad Pública Coahuila: Modelo punitivo y preventivo
true

Dice la Presidenta que la economía va ‘muy bien’... pero las cifras oficiales tienen otros datos
true

Los socios mexicanos de Nicolás Maduro