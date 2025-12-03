SIMAS Monclova supera meta de inversión y cerrará 2025 con 59 mdp en obras

En entrevista con VANGUARDIA , el funcionario detalló que para este año se tenía prevista una inversión de 57 millones de pesos en obras de red de agua y drenaje, cifra que se cumplió al cierre de noviembre. Sin embargo, aseguró que el monto total se incrementará a 59 millones de pesos.

MONCLOVA, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera superó la meta de inversión correspondiente al año 2025, afirmó el gerente general Eduardo Campos Villarreal.

“Empezamos con 57 millones, era el compromiso de meta; llegaremos a 59 millones de pesos”, expresó.

Dijo que durante diciembre se ejecutarán otras obras, cada una con un costo aproximado de un millón de pesos, en las colonias Guadalupe y Zona Centro de Monclova. Se tratará de trabajos de reposición de red de agua y de drenaje, lo que mejorará el servicio que se brinda a los usuarios del sistema.

Destacó que aún quedan algunos proyectos pendientes de reposición de tuberías, los cuales se programarán para iniciar durante los primeros meses de 2026.

Para el siguiente año se contempla una inversión global de 60 millones de pesos.

Además, el gerente agregó que se ha cumplido con los pagos de aguinaldos tanto al personal sindicalizado como al de confianza, que suma alrededor de 400 trabajadores. Solo quedará pendiente el pago del ahorro para la plantilla laboral, el cual se realizará en los próximos días. En estas prestaciones, el SIMAS eroga 5 millones de pesos.