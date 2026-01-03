Coahuila: Registra Morena la peor tasa de iniciativas aprobadas en Congreso local

Coahuila
/ 3 enero 2026
    Coahuila: Registra Morena la peor tasa de iniciativas aprobadas en Congreso local
    Entre la bancada morenista, el diputado Alberto Hurtado presentó más propuestas, con 13. FOTO: TOMADA DE REDES

De 22 propuestas que presentaron legisladores morenistas en 2025, solamente una fue aprobada

Morena, actualmente sin mayoría en el Congreso local, fue la bancada con menor porcentaje de iniciativas aprobadas durante 2025.

VANGUARDIA realizó un análisis del trabajo legislativo que realizaron los diputados locales en el año recién concluido, que derivó en la presentación global de 130 iniciativas de todas las fuerzas políticas para la creación de nuevas leyes o modificaciones a las ya existentes en la entidad.

Del total, 22 fueron presentadas de forma individual por los legisladores que pertenecen a la bancada de Morena, y de ellas solamente una avanzó en el proceso legislativo y finalmente fue aprobada por el órgano legislativo.

Se trata de una propuesta que presentó el diputado Alberto Hurtado para reformar el artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores del Estado de Coahuila, para establecer, de manera obligatoria, gratuita y anual, evaluaciones geriátricas integrales (EGI) para el bienestar de este sector de la población.

La propuesta fue ingresada el 20 de mayo y aprobada el 29 de agosto durante una sesión extraordinaria. Con ello, Morena alcanzó una tasa de aprobación de 4.5 por ciento, pese a ser el tercer partido con más iniciativas presentadas en el año.

En contraste, los diputados del PRI presentaron 31 iniciativas durante 2025, de las cuales cinco fueron aprobadas, lo que representa un 16 por ciento de efectividad. Por su parte, la Alianza Coahuila, integrada por PRI, PAN y PRD, presentó 10 iniciativas conjuntas, con ocho aprobaciones, alcanzando una tasa de éxito del 80 por ciento.

De los cinco legisladores que integran la bancada de Morena, solo tres presentaron iniciativas en 2025. Alberto Hurtado fue el más activo, con 13 propuestas; seguido de Delia Hernández, con cinco; y Magaly Hernández, con cuatro. El resto de las iniciativas del partido permanecen pendientes de dictaminación.

Entre las propuestas aún sin resolver se encuentran reformas impulsadas por Hurtado para ampliar estímulos fiscales a empresas ya establecidas, aumentar el presupuesto estatal para ciencia y tecnología, establecer programas de reforestación estudiantil y garantizar créditos preferenciales para policías.

En el caso de Delia Hernández, siguen en análisis iniciativas relacionadas con la creación de guarderías para madres estudiantes, la responsabilidad penal de padres en accidentes provocados por menores y la actualización del delito de abuso sexual.

Magaly Hernández mantiene entre los pendientes la propuesta para expedir una ley de protección integral a docentes frente a denuncias infundadas.

Los legisladores morenistas Antonio Attolini y Luis Jaime Ponce no presentaron ninguna iniciativa individual durante 2025.

A20

Coahuila

