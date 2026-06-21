SIMAS Monclova suspenderá servicio de agua por 24 horas en sectores del sur

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    SIMAS Monclova suspenderá servicio de agua por 24 horas en sectores del sur
    Las obras forman parte del programa de mantenimiento preventivo con el que se busca mejorar la distribución y eficiencia del servicio de agua potable en Monclova. REDES SOCIALES
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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SIMAS realizará adecuaciones en las líneas de suministro este lunes y prevé restablecer el servicio el martes a las 17:00 horas

MONCLOVA, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) informó que este lunes 22 de junio suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en tres sectores del sur de Monclova, debido a trabajos de adecuación en las líneas de abastecimiento con el objetivo de mejorar el servicio.

De acuerdo con información difundida por el organismo, la interrupción del suministro se extenderá por un periodo de 24 horas y afectará a los sectores Ramos Arizpe, Calderón y Curva de Juan Sánchez. El servicio se reanudará el martes 23 de junio a las 17:00 horas.

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SIMAS explicó que durante este lapso se realizarán maniobras técnicas en la infraestructura hidráulica para reforzar la red de distribución y optimizar la operación del sistema. Estas acciones requieren la suspensión temporal del servicio mientras se llevan a cabo los trabajos.

Según lo informado por el organismo operador, una vez concluidas las labores iniciará el proceso de estabilización de la red, por lo que podrían presentarse variaciones temporales en la presión del agua mientras se normaliza el suministro.

Ante esta situación, SIMAS exhortó a la población de los sectores afectados a tomar previsiones, almacenar agua suficiente para las actividades básicas y hacer un uso responsable del recurso durante el periodo de suspensión.

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SIMAS informó que el suministro de agua será suspendido durante 24 horas en las colonias Ramos Arizpe, Calderón y Curva de Juan Sánchez debido a trabajos de REDES SOCIALES

El organismo señaló que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo, encaminado a mejorar la eficiencia del sistema y reducir fallas futuras en la infraestructura hidráulica de la ciudad.

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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