Viajan niños coahuilenses a Singapur para representar a México en Olimpiada Internacional de Matemáticas

Se trata de Jesús Emiliano Bruno Dávila López, de 16 años, estudiante de primer año de bachillerato del Instituto de Lenguas Extranjeras, y Gilberto Ledezma Juárez, de 13 años, alumno de segundo grado de la Secundaria de Nueva Creación, quienes lograron su clasificación tras superar la etapa nacional del certamen y partirán a Asia este domingo.

Dos estudiantes de Saltillo representarán a México en la Singapore International Math Competition (SIMCC) , una de las competencias internacionales de matemáticas más importantes para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, que se llevará a cabo del 17 al 21 de julio en Singapur.

El pasado 21 de marzo, 43 estudiantes de Coahuila presentaron el examen de selección. De ellos, únicamente siete obtuvieron el pase a la fase internacional, entre los que destacan los dos representantes de la capital del estado.

La competencia, organizada por el Singapore International Math Contests Centre (SIMCC), reúne cada año a estudiantes de más de 50 países y plantea problemas que combinan los contenidos escolares con ejercicios de nivel olímpico, con el objetivo de fortalecer el razonamiento lógico y el pensamiento crítico.

Además de los representantes de la capital coahuilense, la delegación estatal estará integrada por Kaleb Sandoval Venegas, del Instituto Eduardo Tricio Gómez; José Emiliano Aldama García, del Instituto Sanford; Luis Fabián Batres Burciaga, del Colegio Cervantes de Torreón, y Wu Lin Jiayi Emeli, del Instituto Británico, todos de Torreón, así como Alan Mateo Bernal Ríos, del Colegio La Salle de Monclova.

En 2023, ocho alumnos del estado avanzaron a la fase internacional, mientras que en 2025 participaron tres, de los cuales dos obtuvieron medalla, resultado que ahora buscarán repetir los representantes que viajarán a Singapur.