Viajan niños coahuilenses a Singapur para representar a México en Olimpiada Internacional de Matemáticas
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Jesús Emiliano Bruno Dávila López y Gilberto Ledezma Juárez representarán a México en la competencia internacional
Dos estudiantes de Saltillo representarán a México en la Singapore International Math Competition (SIMCC), una de las competencias internacionales de matemáticas más importantes para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, que se llevará a cabo del 17 al 21 de julio en Singapur.
Se trata de Jesús Emiliano Bruno Dávila López, de 16 años, estudiante de primer año de bachillerato del Instituto de Lenguas Extranjeras, y Gilberto Ledezma Juárez, de 13 años, alumno de segundo grado de la Secundaria de Nueva Creación, quienes lograron su clasificación tras superar la etapa nacional del certamen y partirán a Asia este domingo.
El pasado 21 de marzo, 43 estudiantes de Coahuila presentaron el examen de selección. De ellos, únicamente siete obtuvieron el pase a la fase internacional, entre los que destacan los dos representantes de la capital del estado.
La competencia, organizada por el Singapore International Math Contests Centre (SIMCC), reúne cada año a estudiantes de más de 50 países y plantea problemas que combinan los contenidos escolares con ejercicios de nivel olímpico, con el objetivo de fortalecer el razonamiento lógico y el pensamiento crítico.
Además de los representantes de la capital coahuilense, la delegación estatal estará integrada por Kaleb Sandoval Venegas, del Instituto Eduardo Tricio Gómez; José Emiliano Aldama García, del Instituto Sanford; Luis Fabián Batres Burciaga, del Colegio Cervantes de Torreón, y Wu Lin Jiayi Emeli, del Instituto Británico, todos de Torreón, así como Alan Mateo Bernal Ríos, del Colegio La Salle de Monclova.
En 2023, ocho alumnos del estado avanzaron a la fase internacional, mientras que en 2025 participaron tres, de los cuales dos obtuvieron medalla, resultado que ahora buscarán repetir los representantes que viajarán a Singapur.