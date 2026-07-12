Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo
    En los últimos días, un hombre falleció mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

Especialistas alertan que el uso de suplementos y sustancias para bajar de peso o potenciar rendimiento pueden tener efectos adversos

La reciente muerte de un hombre de 39 años mientras entrenaba en un gimnasio al norte de Saltillo ha puesto bajo la lupa las medidas de seguridad y el uso de sustancias en los centros de acondicionamiento físico.

El hombre fallecido se desvaneció repentinamente en el gimnasio y su esposa informó que, aunque no padecía enfermedades conocidas, recientemente había comenzado a consumir creatina como suplemento alimenticio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/viajan-ninos-coahuilenses-a-singapur-para-representar-a-mexico-en-olimpiada-internacional-de-matematicas-JB22103039

Sobre esto último, personal de gimnasios y entrenadores coincidieron en que el consumo de suplementos y otras sustancias para bajar de peso o medicamentos sin supervisión profesional puede tener consecuencias fatales cuando se combina con rutinas de alta intensidad.

El atleta y entrenador saltillense Teddy Bustillos señaló que cualquier producto que eleve el ritmo cardíaco, sumado a un entrenamiento pesado, puede convertirse en una “bomba” para el organismo.

Bustillos advierte que si una persona tiene una condición cardíaca preexistente o desconocida, esta combinación aumenta drásticamente el riesgo de sufrir un infarto o problemas cardíacos fulminantes durante la actividad física. Por ello, es importante que la persona informe a su entrenador sobre todo lo que ingiere o se inyecta, permitiendo así ajustar la carga de trabajo de manera segura.

¿CÓMO IDENTIFICAR UN GIMNASIO SEGURO?

Ante la proliferación de centros deportivos que no cumplen con estándares de salud, es fundamental que el usuario sepa distinguir un establecimiento profesional y seguro.

Expertos recomiendan verificar la certificación del personal. Los instructores deben contar con cédula profesional o estar certificados por la Conade (Comisión Nacional del Deporte) o la Asociación de Fisicoconstructivismo. Es común que los entrenadores profesionales tengan sus diplomas, cursos y reconocimientos a la vista del público.

Por otro lado, alertaron por los gimnasios en los que no se realizan preguntas médicas a los usuarios ni se les pide llenar una responsiva de salud al inscribirse, como ocurre con gimnasios que tienen protocolos estrictos y exigen valoraciones médicas previas.

Los gimnasios también deben contar con desfibriladores para atender emergencias cardíacas que puedan presentarse.

En el caso del gimnasio Sport City se establecen requisitos para niños, ya que cuenta con alberca. Se deben solicitar certificados médicos menores a quince días y la cartilla de vacunación actualizada.

LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN MÉDICA

Más allá de la infraestructura del gimnasio, la responsabilidad individual es vital. La recomendación de Teddy Bustillos es realizarse un chequeo médico al menos una o dos veces al año para descartar padecimientos ocultos, ya que una persona puede parecer sana externamente, pero tener riesgos internos.

“Antes de iniciar cualquier entrenamiento de fuerza o ejercicios pesados, es necesario contar con un alta médica que garantice que el cuerpo está apto para tal esfuerzo”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ejercicio
Salud
A20

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila ofrece descuentos de hasta 50% en el ISN a empresas que contraten personas con discapacidad y adultos mayores.

Ofrecen en Coahuila hasta 50% de descuento en ISN a empresas que contraten a personas con discapacidad y adultos mayores
Saltillo es la ciudad que más desapariciones ha reportado en 2025 y 2026.

Registra Coahuila 16 reportes de personas desaparecidas en primer semestre de 2026
El piloto de la aeronave quedó prensado, mientras que el resto de los ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un hospital.

Cae avioneta proveniente de Piedras Negras en Pesquería, NL; deja tres personas lesionadas
El IMSS ofrecerá procedimientos de vasectomía sin bisturí sin costo del 21 al 24 de julio en la UMAA No. 89 de Saltillo.

IMSS realizará campaña gratuita de vasectomías sin bisturí en Saltillo
Colectivos de protección animal demandaron una sanción ejemplar por el ataque que dejó a “Popi” sin una de sus patas.

Exigen castigo ejemplar por agresión que dejó mutilado a un perro en Saltillo
El presunto agresor era buscado por el feminicidio de Diana Marina, ocurrido en la colonia Santa Bárbara de Saltillo.

Sin reclamar, cuerpo de Fernando ‘N’, señalado por feminicidio de Diana Marina en Saltillo
Los 15 mil millones de dólares que entregaría Zambada a la justicia norteamericana es el mayor monto en la historia, superando los más de 12 mil millones de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Coahuila: decomiso potencial a ‘El Mayo’ equivale al 21% de la economía del estado
Alfombra roja para Rocha Moya

Alfombra roja para Rocha Moya