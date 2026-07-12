Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo

El hombre fallecido se desvaneció repentinamente en el gimnasio y su esposa informó que, aunque no padecía enfermedades conocidas, recientemente había comenzado a consumir creatina como suplemento alimenticio.

La reciente muerte de un hombre de 39 años mientras entrenaba en un gimnasio al norte de Saltillo ha puesto bajo la lupa las medidas de seguridad y el uso de sustancias en los centros de acondicionamiento físico.

Sobre esto último, personal de gimnasios y entrenadores coincidieron en que el consumo de suplementos y otras sustancias para bajar de peso o medicamentos sin supervisión profesional puede tener consecuencias fatales cuando se combina con rutinas de alta intensidad.

El atleta y entrenador saltillense Teddy Bustillos señaló que cualquier producto que eleve el ritmo cardíaco, sumado a un entrenamiento pesado, puede convertirse en una “bomba” para el organismo.

Bustillos advierte que si una persona tiene una condición cardíaca preexistente o desconocida, esta combinación aumenta drásticamente el riesgo de sufrir un infarto o problemas cardíacos fulminantes durante la actividad física. Por ello, es importante que la persona informe a su entrenador sobre todo lo que ingiere o se inyecta, permitiendo así ajustar la carga de trabajo de manera segura.

¿CÓMO IDENTIFICAR UN GIMNASIO SEGURO?

Ante la proliferación de centros deportivos que no cumplen con estándares de salud, es fundamental que el usuario sepa distinguir un establecimiento profesional y seguro.

Expertos recomiendan verificar la certificación del personal. Los instructores deben contar con cédula profesional o estar certificados por la Conade (Comisión Nacional del Deporte) o la Asociación de Fisicoconstructivismo. Es común que los entrenadores profesionales tengan sus diplomas, cursos y reconocimientos a la vista del público.

Por otro lado, alertaron por los gimnasios en los que no se realizan preguntas médicas a los usuarios ni se les pide llenar una responsiva de salud al inscribirse, como ocurre con gimnasios que tienen protocolos estrictos y exigen valoraciones médicas previas.

Los gimnasios también deben contar con desfibriladores para atender emergencias cardíacas que puedan presentarse.

En el caso del gimnasio Sport City se establecen requisitos para niños, ya que cuenta con alberca. Se deben solicitar certificados médicos menores a quince días y la cartilla de vacunación actualizada.

LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN MÉDICA

Más allá de la infraestructura del gimnasio, la responsabilidad individual es vital. La recomendación de Teddy Bustillos es realizarse un chequeo médico al menos una o dos veces al año para descartar padecimientos ocultos, ya que una persona puede parecer sana externamente, pero tener riesgos internos.

“Antes de iniciar cualquier entrenamiento de fuerza o ejercicios pesados, es necesario contar con un alta médica que garantice que el cuerpo está apto para tal esfuerzo”.