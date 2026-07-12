El futbol se acabó; ahora traslademos esa ilusión a cosas más importantes

Miro mundiales de futbol desde 1994. Recuerdo de niño ver los penales contra Bulgaria, el error del “Matador” Hernández contra Alemania en 1998; la decepción contra Estados Unidos y los cambios de Aguirre en 2002; el golazo de Maxi Rodríguez en 2006, el gol de Argentina en fuera de lugar y el error de Osorio en 2010. El “no era penal” contra Holanda en 2014; no meter las manos contra Brasil en 2018 y quedarse en la fase de grupos en Qatar 2022.

Y no, no se le ganó a Inglaterra en el Mundial de futbol. Y duele pensar que si no se pudo dar ese salto en un contexto favorable –ambiente, estadio, localía, un hombre de más–, difícilmente se logrará en algún otro momento.

Ahora, en casa, con el Azteca repleto apoyando, con un jugador de más, la Selección Mexicana queda nuevamente eliminada. Otra vez errores clave y cambios cuestionables del entrenador Aguirre, que amontonó delanteros en el área y terminó con un equipo atragantado de centros sin sentido.

Duele pensar que, en un país de 130 millones de habitantes que detienen todo durante el Mundial, el nivel de futbol alcanza para unos octavos de final. Que no hay más que eso. Que en una semana inicia la Liga MX, plagada de extranjeros, sin descenso ni ascenso, y cada vez, como el Mundial, más imposible de ver.

El Mundial se fue para México. Lo que queda es ese sentimiento de estar en una fiesta a la que ya no estás invitado, pero que al aficionado le sigue gustando verla a la distancia. Ya no hay jolgorio, espuma ni vuelos al aire. La sobriedad llegó.

Pero a una semana de que el “Y si sí” no se concretara en el futbol porque los ingleses dieron un golpe de realidad, nos queda la esperanza de que el “Y si sí” pueda hacerse realidad en otros ámbitos de la vida. Porque mirar cómo la población se unió para apoyar a un equipo de futbol y dejó a un lado la polarización política, que tanto han provocado nuestros gobernantes y tanto daño ha causado, representa un suspiro en medio de tanta descomposición social.

Porque no importó que la FIFA, esa institución cada vez más corrupta, aleje al aficionado con sus altos costos en los estadios o con sus derechos de transmisión que obligan a la gente a contratar sistemas exclusivos (por supuesto, yo no lo contraté) en televisión. No importó el manoseo político de la justa, como la eliminación de la tarjeta roja de Folarin Balogun después de una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino, los dichos de una senadora paraguaya a Kylian Mbappé o el cuestionable arbitraje a la selección argentina. A pesar de todo eso, el aficionado mexicano ahí estuvo, apasionado, ilusionado, unido, creyendo, esperando una alegría que no llegó.

¿Y si sí entonces mantenemos esa ilusión y unión, y no dejamos que los políticos nos digan cómo comportarnos? Si ese millón de aficionados que salió a festejar el triunfo contra Ecuador sale también a reclamar por mejores condiciones de seguridad, abasto de agua, servicios de salud, carreteras e infraestructura deportiva, seguro otro México será posible.

AL TIRO

Por unos días nos ilusionó el futbol y la esperanza de creer que un equipo podría trascender en la máxima competición. Por unos días la fe se recobró.

Ahora traslademos esa ilusión y esa fe a algo más importante que la pelota. Sí, el futbol, como las alegrías de los deportistas, es esa válvula de escape que nos hace creer en las grandes hazañas. Pero también debe ser ese impulso que nos ayude a creer que otra sociedad es posible.