POLITICÓN: Lo que urge para AHMSA son inversionistas, ¿podrán reactivarla?

I. PROCURACIÓN Torreón reunió esta semana a buena parte de la comunidad jurídica durante la conferencia sobre los retos de la procuración de justicia federal y la coordinación con los estados, impartida por David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR. El encuentro contó con la presencia de autoridades federales y estatales, magistrados, jueces, litigantes y notarios. Correspondió al magistrado en retiro Jesús Sotomayor entregar el reconocimiento, en un evento que abordó uno de los mayores desafíos del país: fortalecer la coordinación institucional. II. RELEVANCIA La visita de David Boone de la Garza no pasó inadvertida. Esta misma semana se convirtió en una de las voces más visibles de la Fiscalía General de la República al explicar el avance de investigaciones relacionadas con el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, el papel del piloto involucrado en su traslado y las indagatorias sobre funcionarios de Sinaloa. Su presencia en Torreón permitió conocer de primera mano la visión de uno de los fiscales federales que hoy participa en algunos de los expedientes de mayor relevancia nacional.

III. COORDINACIÓN Durante su exposición, Boone destacó la coordinación que existe entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado que encabeza Federico Fernández Montañez, y recordó que ese trabajo conjunto permitió la captura de un importante integrante de la delincuencia organizada dedicado a la extorsión en la Comarca Lagunera. Quienes siguen de cerca estos temas no tardaron en hacer la asociación: todo apunta a que la referencia fue Édgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, cuya detención representó uno de los golpes más relevantes contra ese delito en la región. IV. NUEVO FENÓMENO Y en más de procuración de justicia, la fiscal para las Mujeres de Coahuila, Katy Salinas, puso sobre la mesa un dato que merece atención. La violencia familiar está cambiando y cada vez son más frecuentes las agresiones de hijos contra sus propias madres. Tan sólo en Saltillo, explicó, se registran entre dos y tres detenciones por semana por este motivo. Los diagnósticos de la dependencia mantienen al consumo de alcohol y drogas como los principales detonantes. Un fenómeno que obliga a revisar no sólo la respuesta institucional, sino también el papel de la familia. V. A TODO LUJO Luego del arresto, en Cancún, de Mario Álvarez Puga –cuñado de la ex conductora de televisión Inés Gómez Mont-, a quien se acusa de defraudación fiscal, se comenta que el Gobierno de México debería coordinar acciones con sus contrapartes estadounidenses y echarle el guante a algunos factureros saltillenses que andan muy visibles en los juegos del Mundial. Este sábado, por ejemplo, se dice que varios de los “nuevos ricos del pueblo” fueron vistos en el juego entre Noruega e Inglaterra, en Miami. VI. EN LAS ÍES Desde Monclova, el gobernador Manolo Jiménez Salinas llamó ayer la atención sobre lo realmente importante en relación con el “caso AHMSA”: concluir el proceso de venta y asegurar que la planta acerera sea reactivada. Y no es que los asuntos jurídicos que hoy se han reactivado sean irrelevantes, pero -la verdad sea dicha- nada va a cambiar la realidad actual independientemente de lo que se resuelva en torno a estos. Porque lo que se urge en este momento son inversionistas, no personas que estén tras las rejas.