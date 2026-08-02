Sospechosa muerte y aparatosa volcadura estremecen la carretera estatal 24 de Monclova a Candela, Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La carretera estatal 24, que comunica a Monclova con Candela, registró dos hechos de alto impacto. Mientras la Fiscalía General del Estado investiga la muerte de una mujer de 65 años, cuyo caso apunta inicialmente a un posible suicidio, horas más tarde una aparatosa volcadura dejó cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, en otro punto de la misma vialidad. El primer caso ocurrió durante la madrugada del sábado, a la altura del kilómetro 13, donde autoridades localizaron un automóvil envuelto en llamas con el cuerpo de una mujer en su interior. Horas antes, familiares habían reportado su desaparición luego de encontrar en su domicilio una carta de despedida, además de que, de acuerdo con las primeras indagatorias, había manifestado su intención de quitarse la vida.

No obstante, el caso dio un giro durante las diligencias periciales. La ausencia de huellas de frenado y de otros indicios característicos de un accidente mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar qué originó el incendio del vehículo y confirmar la causa de la muerte. La Fiscalía continúa recabando pruebas antes de establecer una conclusión definitiva. Cuando las autoridades aún trabajaban en ese caso, la carretera volvió a ser escenario de otro hecho de emergencia. Cerca de las 16:00 horas, un automóvil Volkswagen Jetta que regresaba hacia Monclova salió del camino y volcó en repetidas ocasiones a la altura del kilómetro 40, cerca del ejido Huizachal. En la unidad viajaba una familia integrada por cinco personas, incluidos dos menores de edad, quienes resultaron lesionados. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a los heridos a distintos hospitales, mientras elementos de seguridad realizaron las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.

Aunque ambos sucesos ocurrieron en distintos puntos y no guardan relación entre sí, volvieron a colocar a la carretera Monclova-Candela en el centro de la atención por la intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades ministeriales en un mismo día.