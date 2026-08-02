Concentran 6 estados 45% de homicidios

De los mil 213 homicidios reportados durante julio, 548, equivalentes al 45.2 por ciento, se concentraron en solo seis estados, de acuerdo con un recuento de los informes diarios elaborados por las fiscalías estatales y dependencias federales. Chihuahua encabezó la lista con 104 víctimas, seguido de Sinaloa, con 99; Guanajuato, con 95; Baja California, con 91; Estado de México, con 85, y Michoacán, con 74.

El total nacional de julio representó un ligero incremento de 0.3 por ciento respecto de junio, cuando las autoridades contabilizaron mil 209 víctimas. La diferencia fue de cuatro homicidios. No obstante, debido a que julio tuvo 31 días y junio solo 30, el promedio diario descendió de 40.3 a 39.1 víctimas, por lo que el séptimo mes del año cerró con la media más baja de 2026.

Chihuahua ocupó el primer sitio debido principalmente a dos jornadas críticas: el 22 de julio registró 14 homicidios y el día 28 sumó otros 10. En total, la entidad aportó el 8.6 por ciento de las víctimas nacionales del mes. Sinaloa, escenario de la disputa entre las facciones de “Los Mayos” y “Los Chapitos”, mantuvo una violencia más constante. Reportó víctimas prácticamente durante todo julio y alcanzó siete homicidios tanto el día 22 como el 23. Sus 99 casos representaron el 8.2 por ciento del total nacional. Guanajuato acumuló 95 víctimas, el 7.8 por ciento, y registró sus jornadas más violentas hacia el cierre del mes: ocho asesinatos el 29 de julio y cinco en cuatro fechas distintas. Baja California sumó 91 homicidios, equivalentes al 7.5 por ciento del total, mientras que el Estado de México contabilizó 85, el 7 por ciento. Michoacán completó el grupo de seis estados con mayor incidencia, con 74 homicidios, que representaron el 6.1 por ciento del acumulado nacional.

En un segundo nivel aparecieron Guerrero, con 64 víctimas, y Jalisco, con 60. Guerrero presentó el mayor repunte diario del cierre de mes al reportar nueve homicidios el 29 de julio.