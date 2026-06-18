Subasta de AHMSA suma nuevo retraso; juez otorga 10 días más al síndico

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Monclova
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    Subasta de AHMSA suma nuevo retraso; juez otorga 10 días más al síndico
    La jueza Ruth Haggi Huerta García aprobó la ampliación del plazo el pasado 16 de junio. FOTO: CORTESÍA

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una prórroga de 10 días hábiles al síndico del proceso

MONCLOVA, COAH.- La esperada subasta de la unidad productiva de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte sufrió un nuevo retraso, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una prórroga de 10 días hábiles al síndico responsable del proceso para concluir la integración de las bases que regirán la venta de los activos.

La resolución fue emitida el 16 de junio por la jueza Ruth Haggi Huerta García, quien consideró procedente ampliar el plazo solicitado por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez. La juzgadora argumentó que la información pendiente es indispensable para brindar certeza jurídica tanto a los posibles inversionistas como a los acreedores involucrados en el concurso mercantil.

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De acuerdo con el acuerdo judicial, el plazo originalmente concedido al síndico transcurrió del 10 al 15 de junio. Sin embargo, debido a la complejidad de la documentación requerida, el juzgado determinó otorgar una ampliación de 10 días hábiles para integrar y validar toda la información necesaria antes de emitir la convocatoria de subasta.

Una vez concluido este nuevo periodo, el síndico deberá presentar ante el juzgado las bases definitivas de la subasta, así como el listado final de trabajadores con el cálculo individualizado de los créditos laborales preferentes y no preferentes. También deberá entregar la determinación de la cuota concursal correspondiente a los acreedores de AHMSA y Minera del Norte

La autoridad judicial explicó que la prórroga responde a la complejidad técnica, contable, laboral y concursal del proceso, ya que se revisa, clasifica y depura la información correspondiente a más de 14 mil trabajadores, con el propósito de evitar errores u omisiones que puedan generar objeciones o retrasos en las siguientes etapas.

Asimismo, se busca que toda la documentación sea presentada de manera completa, ordenada y jurídicamente sustentada, a fin de garantizar la continuidad del procedimiento de enajenación de la unidad productiva.

Por su parte, la Sindicatura informó que continuará atendiendo las determinaciones emitidas por el Juzgado y mantendrá informadas a las partes interesadas sobre los avances en la preparación de la subasta, considerada una etapa decisiva para definir el futuro de los activos de la siderúrgica.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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