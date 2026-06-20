Suman en Monclova 330 atenciones por lluvia

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, mantiene en marcha el plan de rehabilitación y atención derivado de las lluvias registradas recientemente en Monclova, con acciones desplegadas durante la semana en distintos sectores de la ciudad. Corporaciones municipales trabajaron de manera coordinada para responder a las afectaciones provocadas por los fenómenos climatológicos, sumando más de 330 atenciones en total.

“Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad y estar cerca de la ciudadanía en los momentos más difíciles. Reconozco el esfuerzo de cada una de las corporaciones municipales, porque trabajando en equipo logramos atender la emergencia y avanzar en la pronta recuperación de la ciudad”, señaló.

La Policía Municipal brindó 106 apoyos a la ciudadanía, entre ellos rescates viales, cierres preventivos, monitoreo en zonas de riesgo, traslados y asistencia en planteles educativos, reforzando la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

TRABAJOS DE LIMPIEZA, RESCATE Y REHABILITACIÓN URBANA Protección Civil realizó 105 intervenciones relacionadas con viviendas inundadas, rescate de vehículos, evacuaciones preventivas, atención de emergencias y monitoreo de cauces, además de apoyo directo a familias en situación vulnerable. Por su parte, el Departamento de Servicios Primarios atendió 92 reportes mediante labores de retiro de lodo, limpieza de sedimentos, recolección de árboles caídos y desechos, así como desazolve de infraestructura pluvial y apoyo en viviendas afectadas. En tanto, Obras Públicas ejecutó 22 intervenciones enfocadas en la reparación de vialidades e infraestructura dañada.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y ACCIÓN PERMANENTE El alcalde destacó que la respuesta conjunta de las corporaciones ha permitido atender la emergencia de forma eficiente, subrayando el trabajo en equipo como base para la recuperación de la ciudad.

“Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad y estar cerca de la ciudadanía en los momentos más difíciles. Reconozco el esfuerzo de cada una de las corporaciones municipales, porque trabajando en equipo logramos atender la emergencia y avanzar en la pronta recuperación de la ciudad”, señaló. El Gobierno Municipal reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención, mantenimiento de infraestructura pluvial y coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad de vida de las familias monclovenses.

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