Persisten temperaturas de hasta 39 °C en la Comarca Lagunera; se mantiene probabilidad de lluvias y vientos fuertes

El termómetro registró un ascenso significativo a lo largo de este sábado, transitando de una mañana calurosa a una tarde de calor intenso.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua (Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte), este día se mantiene con condiciones variables que exigen atención por parte de la ciudadanía.

TORREÓN, COAH.- Este sábado 20 de junio, la Comarca Lagunera enfrentó un panorama meteorológico marcado por temperaturas elevadas y precipitaciones.

Comarca Lagunera: Máximas de entre 36 y 39 °C, con mínimas de entre 23 y 26 °C.

El cielo se mantuvo mayormente medio nublado, con el factor adicional de vientos fuertes y lluvias ligeras en distintos puntos de la región.

Estas condiciones atmosféricas son el resultado de una interacción compleja entre diversos fenómenos, tales como:

Una línea seca y un canal de baja presión.

Inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera.

El ingreso de humedad y la influencia de un frente frío fuera de temporada.

Este escenario ha propiciado precipitaciones puntuales de consideración en zonas de Coahuila y Durango, además de rachas de viento que, en el norte del país, han alcanzado velocidades de entre 60 y 80 km/h.

Para el periodo de las próximas 48 a 72 horas, se espera que el ambiente caluroso persista durante el día. No obstante, se anticipa un aumento en la nubosidad y se mantendrán las condiciones favorables para la presencia de lluvias dispersas y vientos moderados.

Las autoridades meteorológicas exhortan a los habitantes de la región a mantenerse bien hidratados y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente ante cambios súbitos en el estado del tiempo, así como por el riesgo de tolvaneras o lluvias repentinas.