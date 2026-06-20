Persisten temperaturas de hasta 39 °C en la Comarca Lagunera; se mantiene probabilidad de lluvias y vientos fuertes

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    Persisten temperaturas de hasta 39 °C en la Comarca Lagunera; se mantiene probabilidad de lluvias y vientos fuertes
    Autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones ante el calor intenso y los cambios repentinos en las condiciones del tiempo previstos para la región. ARCHIVO

La Comarca Lagunera registró este sábado temperaturas de hasta 39 grados centígrados, con condiciones propicias para lluvias dispersas y rachas de viento derivadas de diversos sistemas atmosféricos que afectan al norte del país

TORREÓN, COAH.- Este sábado 20 de junio, la Comarca Lagunera enfrentó un panorama meteorológico marcado por temperaturas elevadas y precipitaciones.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua (Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte), este día se mantiene con condiciones variables que exigen atención por parte de la ciudadanía.

El termómetro registró un ascenso significativo a lo largo de este sábado, transitando de una mañana calurosa a una tarde de calor intenso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lluvias-intensas-golpean-saltillo-reportan-encharcamientos-y-cortes-de-circulacion-MF21534282

Comarca Lagunera: Máximas de entre 36 y 39 °C, con mínimas de entre 23 y 26 °C.

El cielo se mantuvo mayormente medio nublado, con el factor adicional de vientos fuertes y lluvias ligeras en distintos puntos de la región.

Estas condiciones atmosféricas son el resultado de una interacción compleja entre diversos fenómenos, tales como:

Una línea seca y un canal de baja presión.

Inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera.

El ingreso de humedad y la influencia de un frente frío fuera de temporada.

Este escenario ha propiciado precipitaciones puntuales de consideración en zonas de Coahuila y Durango, además de rachas de viento que, en el norte del país, han alcanzado velocidades de entre 60 y 80 km/h.

Para el periodo de las próximas 48 a 72 horas, se espera que el ambiente caluroso persista durante el día. No obstante, se anticipa un aumento en la nubosidad y se mantendrán las condiciones favorables para la presencia de lluvias dispersas y vientos moderados.

Las autoridades meteorológicas exhortan a los habitantes de la región a mantenerse bien hidratados y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente ante cambios súbitos en el estado del tiempo, así como por el riesgo de tolvaneras o lluvias repentinas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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