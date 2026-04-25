Rinde protesta Claudia Garza como candidata del PRI al Distrito 03

El acto fue encabezado por el secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, Diego Rodríguez Canales, y reunió a dirigentes municipales, sectores y militantes del partido.

SABINAS, COAH.- Claudia Garza Iribarren rindió protesta como candidata del Partido Revolucionario Instituciona l (PRI) a diputada local por el Distrito 03, durante la sesión del Consejo Político en la Carbonífera.

Durante su intervención, Rodríguez Canales atribuyó a la militancia del PRI experiencia y compromiso político, al señalar que se trata de un instituto integrado por perfiles que han respondido en distintos momentos del estado.

“Porque hay que decirlo como es, con orgullo y sin titubeos: aquí está lo mejor del PRI, aquí está su fuerza, su historia y su futuro”, dijo.

En el mismo evento, sostuvo que el partido se mantiene en condiciones de competir en el proceso electoral y llamó a su estructura a reforzar el trabajo territorial.

“Este no es un proyecto de promesas vacías; es un proyecto que cumple, que responde y que da resultados. Lo que funciona se defiende y lo que se ha logrado se fortalece”, aseguró.