Rinde protesta Claudia Garza como candidata del PRI al Distrito 03

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Sabinas
/ 25 abril 2026
    Rinde protesta Claudia Garza como candidata del PRI al Distrito 03
    Militancia priista acompañó la sesión del Consejo Político donde se formalizó la candidatura. CORTESÍA
    Rinde protesta Claudia Garza como candidata del PRI al Distrito 03
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    Rinde protesta Claudia Garza como candidata del PRI al Distrito 03
    Rinde protesta Claudia Garza como candidata del PRI al Distrito 03

La postulación fue respaldada por la dirigencia estatal y militancia en la región Carbonífera-Manantiales

SABINAS, COAH.- Claudia Garza Iribarren rindió protesta como candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada local por el Distrito 03, durante la sesión del Consejo Político en la Carbonífera.

El acto fue encabezado por el secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, Diego Rodríguez Canales, y reunió a dirigentes municipales, sectores y militantes del partido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rinden-protesta-candidatos-del-pri-en-la-region-sureste-de-coahuila-NG20260094

Durante su intervención, Rodríguez Canales atribuyó a la militancia del PRI experiencia y compromiso político, al señalar que se trata de un instituto integrado por perfiles que han respondido en distintos momentos del estado.

“Porque hay que decirlo como es, con orgullo y sin titubeos: aquí está lo mejor del PRI, aquí está su fuerza, su historia y su futuro”, dijo.

En el mismo evento, sostuvo que el partido se mantiene en condiciones de competir en el proceso electoral y llamó a su estructura a reforzar el trabajo territorial.

“Este no es un proyecto de promesas vacías; es un proyecto que cumple, que responde y que da resultados. Lo que funciona se defiende y lo que se ha logrado se fortalece”, aseguró.

$!CORTESÍA
CORTESÍA Además, durante el evento, tomó protesta como suplente María Carmen de León Medellín.

Asimismo, hizo referencia a la administración estatal al señalar que, desde su perspectiva, Coahuila mantiene condiciones favorables en materia de seguridad.

El encuentro concluyó con un llamado a la militancia a participar en el proceso electoral, de cara a la elección local.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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