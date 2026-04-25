Rinde protesta Claudia Garza como candidata del PRI al Distrito 03
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La postulación fue respaldada por la dirigencia estatal y militancia en la región Carbonífera-Manantiales
SABINAS, COAH.- Claudia Garza Iribarren rindió protesta como candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada local por el Distrito 03, durante la sesión del Consejo Político en la Carbonífera.
El acto fue encabezado por el secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, Diego Rodríguez Canales, y reunió a dirigentes municipales, sectores y militantes del partido.
Durante su intervención, Rodríguez Canales atribuyó a la militancia del PRI experiencia y compromiso político, al señalar que se trata de un instituto integrado por perfiles que han respondido en distintos momentos del estado.
“Porque hay que decirlo como es, con orgullo y sin titubeos: aquí está lo mejor del PRI, aquí está su fuerza, su historia y su futuro”, dijo.
En el mismo evento, sostuvo que el partido se mantiene en condiciones de competir en el proceso electoral y llamó a su estructura a reforzar el trabajo territorial.
“Este no es un proyecto de promesas vacías; es un proyecto que cumple, que responde y que da resultados. Lo que funciona se defiende y lo que se ha logrado se fortalece”, aseguró.
Asimismo, hizo referencia a la administración estatal al señalar que, desde su perspectiva, Coahuila mantiene condiciones favorables en materia de seguridad.
El encuentro concluyó con un llamado a la militancia a participar en el proceso electoral, de cara a la elección local.