Pequeños pasos, grandes cumbres: la historia de Jorge y su amor por las montañas de Saltillo y Arteaga

¡Hola, queridos lectores! ¡Feliz Día del Niño! Les cuento que platicamos con Jorge Leal Ramos, un niño de 14 años que desde los tres, ha visitado las montañas de Saltillo y Arteaga. Su primer contacto con ellas fue de bebé, junto a sus papás, y desde ese momento se mostró feliz de estar allí. Aunque no podía caminar, hacía todo lo posible por tocar el piso, como si la energía de la montaña lo atrajera. Su primer sendero fue La Marta, en la sierra de Arteaga, a los 3 años, durante una nevada. Para él, la montaña se ha convertido en una parte fundamental de su vida. Practicar senderismo al lado de su padre, Jorge Leal García, es una experiencia que le ha dejado recuerdos memorables, como cuando, a inicios de este año, alcanzaron juntos la cumbre de La Viga. En este Día del Niño, les contamos su historia. Espero que esta entrevista les guste tanto como a mí. ¡Aquí vamos!

Pregunta: Jorge, ¿por qué te gusta ir a la montaña? JLR: Porque siento paz. A veces, al llegar a nuestro destino de descanso, mi papá y yo reflexionamos, meditamos y escuchamos el silencio de la montaña, que nos calma. Es el lugar donde puedo ser yo. Lo espero con ansias toda la semana y, cuando llega el día, lo disfruto, descanso y me divierto. P: ¿Qué lugares has recorrido? JLR: El Musgo, El Tarillal, La Marta, Las Nieves, Sierra Hermosa, El Potosí, Camino del Cuatro, La Viga, entre otros. P: ¿Cómo ha sido la conexión que se ha generado entre padre e hijo en este gusto por el senderismo? JLR: Pasar tiempo con mi papá es parte de mi vida y me deja muchas enseñanzas. Estoy muy agradecido con Dios por tener un acompañante en lo que más me gusta; que nos guste a ambos es increíble. Me enseña sobre todo lo que hay en la montaña: los pinos, especialmente el Hartwegii; de hecho, es nuestro pino preferido por ser diferente a los demás. P: ¿Qué es lo que más te atrae de las caminatas en la montaña? JLR: Me encanta investigar sobre los animales de la zona, y cada vez que vamos es una aventura encontrar algunos, como el lagarto cornudo, que es una especie endémica. También un tipo de grillo verde muy bonito que vi por primera vez en la antena del Camino del Cuatro. He visto ranas leopardo, serpientes de agua y víbora chirrionera, entre otros.

P: ¿Qué es lo que has aprendido de las montañas? JLR: A superar mis propios límites y a no rendirme ante los retos en la escuela; también me ayuda en mis relaciones sociales. He aprendido que la sierra se sube con emoción y se baja con paciencia, porque a veces el descenso se hace largo por el cansancio. Las montañas dan lecciones de vida; por ejemplo, los fósiles que hay en ellas tuvieron su vida, murieron, pero se conservan para que las nuevas generaciones sigamos aprendiendo. He visto amonites y me encanta guardarlos como recuerdo de lo asombroso que es encontrarlos.

P: ¿Cuál fue la primera ruta que recuerdas que fue un reto? JLR: El Musgo, subiendo por El Tarillal, cuando tenía 11 años. Y, por supuesto, ahora La Viga. P: ¿Qué te dicen tu mamá y tu hermana sobre este logro de haber conquistado la cumbre de La Viga? JLR: Están muy felices por mí, por haber logrado llegar hasta la cima. Sobre todo porque fue algo muy emocionante e importante, ya que muchos la consideran una ruta muy exigente incluso para adultos. Para mí, siendo niño, es todo un triunfo.

P: ¿Por qué quisiste ir a La Viga? JLR: La inquietud surgió desde los 11 años, cuando subí a El Musgo. Era una meta. P: ¿Cómo se prepararon para esta cita con la cumbre más alta de Coahuila? JLR: En 2025 entrenamos muy duro mi papá y yo. Durante un año tratamos de no faltar a nuestras caminatas, ya fuera sábado o domingo. Fuimos constantes en visitar sierras con dificultad técnica para estar listos para el reto que representa La Viga. De los 52 fines de semana del año, en 48 salimos a hacer senderismo y, en ocasiones, a alcanzar cumbre.

P: ¿Cuál parte fue la más intensa en el ascenso? JLR: Lo más duro fue después de dos horas de subida, pasando los álamos. Allí tuve que aprender a controlar el ritmo. Sentí un “segundo aire”: cuando ya estás muy cansado, pero en cierto punto tu cuerpo se sincroniza con tu respiración y tus pasos, y te da el impulso para terminar. Estábamos preparados física y mentalmente. Estábamos fuertes.

P: ¿Qué fue lo que más te impactó al estar en la cumbre de La Viga? JLR: Te recibe la vista de los pinos secos por el incendio que recorren la ladera hacia la cumbre. Es impresionante llegar a la parte más alta y observar desde allí lugares donde ya he estado: La Marta, Las Nieves y El Potosí. P: ¿Cuál fue la conversación con tu papá durante el ascenso? JLR: Hablamos de lo majestuosa que es la sierra, de la magnitud de la montaña: tan inmensa, tan grande... No podíamos creer que lo habíamos logrado. Fue nuestra primera vez e hicimos un tiempo de 7 horas y 30 minutos. Me encantaría volver a subirla; es una vista que jamás olvidaré.

Ahora le preguntamos al padre: P: ¿Qué sentimiento te deja hacer senderismo con tu hijo y alcanzar esta cumbre juntos? JLG: Era un sueño. Es diferente ir solo, que ir con la responsabilidad de un hijo; sin duda hay miedos, porque es un esfuerzo extraordinario para el cuerpo. Fue una misión cumplida este año. Lo que hacemos juntos es un legado, un recuerdo que jamás se borrará de su mente. Este tiempo es algo de lo que nunca nos vamos a arrepentir. P: ¿Qué medidas de seguridad, como padre, llevas a los recorridos con tu hijo? JLG: Principalmente un kit de primeros auxilios, manta térmica de emergencia, gas pimienta contra osos, suficiente agua, snacks y poncho impermeable.