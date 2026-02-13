Tradición sobre ruedas: llegan al corazón de Sabinas motores que cuentan historias

SABINAS, COAH.- El rugido de motores que marcaron época volverá a escucharse en el corazón de Sabinas, cuando este 15 de febrero la plaza principal se transforme en un museo al aire libre con la exhibición anual del Club Clásicos Oxidados.

Desde las 10:00 y hasta las 15:00 horas, más de 350 automóviles clásicos y personalizados ocuparán el centro de la ciudad en una exposición estática diseñada para el disfrute familiar, la fotografía y la convivencia segura. La entrada será gratuita y abierta a todo público.

El evento reunirá clubes provenientes de distintos puntos de Coahuila y estados vecinos, como Nuevo León, lo que garantiza una muestra diversa de vehículos restaurados, modelos originales y proyectos que combinan nostalgia con tecnología moderna.

Esta concentración no solo celebra la pasión por los autos antiguos, sino que también impulsa el turismo regional y genera derrama económica en hoteles, restaurantes y comercios locales.

Los organizadores destacaron el respaldo del gobierno municipal y de la Oficina de Convenciones y Visitantes, patrocinadora del evento desde sus primeras ediciones, lo que ha permitido consolidar la exhibición como una tradición anual en la ciudad.

Uno de los atractivos especiales será la presencia de Elizabeth Baca, hija de Martín Baca, figura reconocida del programa Mexicánicos. Los asistentes podrán adquirir pulseras VIP para obtener autógrafos y fotografías, tanto con la invitada como con algunos de los vehículos participantes.

Entre las joyas mecánicas que se esperan destacan un Chevrolet Bel Air modelo 1953 y un Apache 1959 con motor swap de Camaro 2000, ejemplos de cómo la historia automotriz puede dialogar con la innovación sin perder su esencia.