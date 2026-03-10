Traslado de internos al penal de Monclova busca mejorar condiciones y acercarlos a sus familias: Carlos Villarreal

MONCLOVA, COAH.- Tras el traslado de 120 personas privadas de su libertad del penal de Piedras Negras al Centro Penitenciario de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que estas acciones forman parte de una estrategia estatal para despresurizar los centros penitenciarios y garantizar mejores condiciones para los internos.

El Edil explicó que este movimiento interno entre los diferentes Ceresos del Estado tiene como objetivo cuidar la integridad de quienes se encuentran en reclusión, además de fortalecer el respeto a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.

Indicó que la estrategia también contempla habilitar espacios en el penal de la Región Centro para evitar la sobrepoblación en otros centros, lo que permitirá que las personas privadas de la libertad cuenten con mejores condiciones durante su proceso.

Villarreal Pérez destacó que los internos trasladados a Monclova son, en su mayoría, originarios de esta región o de zonas cercanas, por lo que el cambio también busca acercarlos a sus familias y facilitar su proceso de reinserción social.

“Que estén cerca de sus familiares ayuda a que puedan cumplir con su proceso de readaptación social, que es algo que muchas familias han solicitado y que como sociedad también debemos impulsar”, expresó.

El Alcalde puntualizó que la coordinación de estos operativos corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a las autoridades judiciales, quienes se encargan de garantizar que los traslados se realicen con las medidas de seguridad necesarias y salvaguardando la integridad de las personas privadas de su libertad.

Añadió que el Gobierno Municipal se mantiene atento a cualquier situación que pudiera presentarse, trabajando en coordinación con autoridades estatales y federales para evitar incidencias y mantener la seguridad en la región.

Finalmente, mencionó que desde el municipio también se han buscado mecanismos para apoyar a las familias de los internos mediante programas sociales y de capacitación, los cuales se canalizan de manera confidencial para respetar la información personal y facilitar que los familiares puedan acceder a estos apoyos a través de las dependencias municipales.