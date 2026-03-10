Traslado de internos al penal de Monclova busca mejorar condiciones y acercarlos a sus familias: Carlos Villarreal

Monclova
/ 10 marzo 2026
    Traslado de internos al penal de Monclova busca mejorar condiciones y acercarlos a sus familias: Carlos Villarreal
    Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, afirma que el traslado de reos obedece a la estrategia estatal para despresurizar los penales del Estado. LIDIET MEXICANO

Un total de 120 reos del penal de Piedras Negras, fueron trasladados al centro penitenciario de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Tras el traslado de 120 personas privadas de su libertad del penal de Piedras Negras al Centro Penitenciario de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que estas acciones forman parte de una estrategia estatal para despresurizar los centros penitenciarios y garantizar mejores condiciones para los internos.

El Edil explicó que este movimiento interno entre los diferentes Ceresos del Estado tiene como objetivo cuidar la integridad de quienes se encuentran en reclusión, además de fortalecer el respeto a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.

Indicó que la estrategia también contempla habilitar espacios en el penal de la Región Centro para evitar la sobrepoblación en otros centros, lo que permitirá que las personas privadas de la libertad cuenten con mejores condiciones durante su proceso.

Villarreal Pérez destacó que los internos trasladados a Monclova son, en su mayoría, originarios de esta región o de zonas cercanas, por lo que el cambio también busca acercarlos a sus familias y facilitar su proceso de reinserción social.

“Que estén cerca de sus familiares ayuda a que puedan cumplir con su proceso de readaptación social, que es algo que muchas familias han solicitado y que como sociedad también debemos impulsar”, expresó.

El Alcalde puntualizó que la coordinación de estos operativos corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a las autoridades judiciales, quienes se encargan de garantizar que los traslados se realicen con las medidas de seguridad necesarias y salvaguardando la integridad de las personas privadas de su libertad.

Añadió que el Gobierno Municipal se mantiene atento a cualquier situación que pudiera presentarse, trabajando en coordinación con autoridades estatales y federales para evitar incidencias y mantener la seguridad en la región.

Finalmente, mencionó que desde el municipio también se han buscado mecanismos para apoyar a las familias de los internos mediante programas sociales y de capacitación, los cuales se canalizan de manera confidencial para respetar la información personal y facilitar que los familiares puedan acceder a estos apoyos a través de las dependencias municipales.

Ceresos
Presos

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

